《零分》JUDE曾若華約滿華納：仍是不知名藝人

歌手JUDE（曾若華）因為歌曲《零分》及《十分錯》而為人認識，不過佢尋日（10日）就發文指自己已約滿華納唱片公司。早年佢曾因想專心創作、被公司指懶散而雪藏，但解凍後曝光率明顯極低，就連華納早前搞嘅大Project「Future is Now」結集多名藝人，都冇預佢一份。忽然清空社交網嘅佢，就發文大呻鬱鬱不得志。

JUDE以全英文留言post出離別感言，佢不諱言感失望，雖然好榮幸同才華洋溢嘅團隊共事，但到依家都仲係不知名藝人：「我必須承認我對事情的結果有點失望，當我簽約時，我以為我的生活會有所不同，但最終我仍是開始時那個不知名的藝人。」佢又感謝一切嘅經驗及相遇，更愧對無論起跌都追隨着佢嘅粉絲：「沒有你們的支持，我今天不會仍然在此。對你們來說我可能是個騙子，因為我需要很長時間才能出歌。」

佢強調離開舊東家心情好複雜，不過對呢趟旅程嘅經歷銘記於心，又謂：「我現在確實是窮到不得了，但至少我有自由。」更打上hashtag「人生有幾多個10年」。曾係同門師姐嘅衛蘭、馮允謙、陳蕾、周柏豪、鄧佩儀等都留言安慰及送上祝福。