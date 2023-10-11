【簡潔生活學】收納師也是常人

很多人好奇，我們做整理收納師，是否每個人都很「超脫」，家中極少物品、「家徒四壁」？當然不是！我們都是常人，只是擁有專業的收納知識，明白箇中道理，通過技巧，為自己、家人，或是需協助的家庭，規劃出一個更便捷、舒適健康生活。

所以，我們團隊裏的收納師，也有喜歡收藏球鞋、首飾、文具等，只要在限定的數目空間，達到整齊而不影響生活，基本上沒有甚麼問題。要知道生活是「流動」，有入有出，這樣才證明我們好好活過，否則我們死守一些規條，跟一條鹹魚有甚麼分別？

當然，收納師當中也有追崇極簡生活，房間只有一張床一張枱沒其他雜物。說起這位愛極簡生活的T，她曾經在日本留學，因遇上311大地震，覺醒下，明白到家中物品會危及生命安全，因此她決定把9成以上的持有物放棄。

直至回港與家人同住，因再度被物品壓迫生活空間，驅使她迷上了極簡生活，Minimalist Takeru更是她偶像。

她曾說過，自己也不保證能自律整理執拾，所以索性不會買非必需品，為加快實現極簡生活，更採用「減量」法則，例如：第一日捨棄一件東西，第二日捨棄兩件…….以此類推；甚至提出1入2出的方法，因為除了正常補充，也有機會是外來的「增加」，例如禮物、贈品，或接收親戚朋友的物品。她當然可以Say No，但卻不能替家中其他成員拒絕。

所以收納師在日常生活中，同樣也會遇到問題，因此很明白他人的感受，故在處理收納個案時，經溝通後可進一步理解他人需要，提供合適的建議。不過，要成功處理每次個案，最重要還是當事人肯嘗試、配合以及好好維持。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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