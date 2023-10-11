題材鬧雙胞！安祖蓮娜被睇好憑新片有機奪奧斯卡影后

荷里活著名女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在銀幕上向來形象百變，最近她就向演技挑戰在新片《Maria》中飾演20世紀最偉大國際女聲樂家Maria Callas。而她在片中的角色造型日前首度曝光。

劇照中共有兩個造型，一個是古貴打扮全盛時期的Maria，而另一個是Maria後期的眼鏡造型。安祖蓮娜曾表示她將會非常嚴肅地對待此角色，並盡所能去迎接挑戰。雖然戲未有耐有得睇，但網民一看劇照已表示有信心安祖蓮娜會憑影片奪《奧斯卡金像獎》影后。安祖蓮娜曾先後憑《換命謊言》（Changeling）及《我有冇問題》（Girl,Interrupted）兩度提名奧斯卡最佳女主角及女配角，其中她憑《我》首度奧斯卡，而2014年她就獲頒奧斯卡「人道獎」。

Maria Callas的傳記片鬧雙胞，除了有安祖蓮娜版本之外，「龍紋身女」露美慧柏絲（Noomi Rapace）亦會於另一部新作《Callas》中飾演Maria，有別於安祖蓮娜的版本聚焦在Maria事業，露美的版本會圍繞在Maria與希臘大亨Aristotle Onassis接近廿載的戀情。