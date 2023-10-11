歐鎮灝唔知隊友Phoebus有新戀情：要公布就會公布！

男子組合P1X3L成員歐鎮灝（George）和MIRROR隊長Lokman女友甄吳露茜（Luxi）今日出席日本藝術家聯乘活動，分享野外露營的心得。George表示讀書時期忙做兼職，而且自小熱愛球類活動，甚少露營，但近年開始轉變，去旅行喜歡去鄉郊，並不怕曬，但易曬黑，他笑說：「唔黑得，會似第二個國家嘅人。」憑劇集《那年盛夏我們綻放如花》受到關注，問是否想拍續集？他稱與劇組相處愉快，關係親如家人，十分神奇。他更想原班人馬拍攝新題材，如喜劇，反差會更大，不像驚慓片般辛苦。

提到P1X3L另一成員吳啟洋（Phoebus）被爆背住拍拖5年的女友張天穎（Jaime）偷食，在台灣拍攝節目時暗撻《全民造星IV》的參賽者許寶恆（Alice）一事，當時同在台灣的George有否見證「偷食」事件？George稱：「冇呢件事，台灣連瞓覺時間都冇，大家集中做節目表演，Phoebus一向好少講自己私人嘢，就算咁好朋友都唔會講，冇講過同Jaime分開咗。（Alice同Phoebus特別好傾？）Alice同我哋3個相處方式一樣，都係鍾意打機、跳舞和唱歌，大家係兄弟。」印象中他見過Jaime一、兩次，都是在活動上，不清楚被分手一事，也不會過問別人的感情事，認為男人講感情事好尷尬，平日都是傾事業多。問會否着隊友感情事收斂一下？他力撐Phoebus說：「感情幾時公布就公布，會支持佢。」

甄吳露茜（Luxi）表示好想偕男友去Glamping，但指男友好忙，未有時間，連想替他補祝生日都未能約到。不過Lokman對女友好有心，到澳洲拍攝團綜時，行程雖然緊密都買了兩件衫給她做手信，感到滿意和感動，她希望遲些可以同男友去歐洲拍拖。與Lokman拍拖6年，早前更傳出婚訊，問會否想趁機在外地拍攝婚照？她笑說：「我哋唔急結婚，7年之癢？未感受到恨，唔擔心，佢冇求婚，大家有共識，無定結婚時間表，喜歡隨着心意，時間到就會結。」