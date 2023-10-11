李彩華為崩壞相平反　晒自拍照反擊：不能給負能量的人打倒！

現年40歲的李彩華（Rain）日前在社交平台晒靚相，但另有網民騷出一張與李彩華的合照，未知是不是因為燈光問題，相中的李彩華浮粉明顯，顏值比平時跌了Watt！昨晚（10日）李彩華晒出自拍照，並撰文為自己平反。

李彩華寫道：「今天發生了件很搞笑的事情，就是我剛回家的時候遇到我樓下的保安哥哥，他突然跑過來跟我說『哎呀李小姐點解嗰張相……瘋傳得咁犀利，明明你平時唔化妝都好靚，你一啲都唔係嗰張相咁樣衰，點解搞到咁。』我聽完之後真的立刻笑出來了，我說『係呀冇計啦，嗰日做嘢嘅地方啲頂燈真係好大鑊，影出嚟嘅相真係好樣衰……哈哈唔緊要啦，都過咗去喇』。」

最後李彩華亦表示已經看開：「沒錯，已經過去了，我們要有正能量，要往好的方向去想，不能給負能量的人打倒。PS：有時候真的覺得不帶妝容的自己更漂亮，更有自信。（剛才家中自拍原相機照片）。」其實李彩華近年因五官愈見精緻，被指樣貌進化。不過相中所見，化了淡妝的李彩華植了長長的眼睫毛，雖然不是素顏示人，但相比起平日的精緻妝容及美顏Filter，明顯感覺自然得多，網民紛紛留言大讚！