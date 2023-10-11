萬聖節玩味甜點　大人小朋友派對食個夠

今個月有咩大節日？過咗去唔算！可以又食又玩嘅非月尾的萬聖節吧！不少朱古力及烘焙店亦趁早做好準備，推出多款應節甜點，最啱室內開派對時享用，或畀小朋友作節日Treat！

立體朱古力好搞鬼

本地朱古力品牌LUCULLUS龍島每逢節日都會絞盡腦汁推出應節甜點，今年萬聖節就以「Mystical Enchantment」為主題，推出兩款期間限定的神秒魔力趣致禮盒，分別是趣怪貓咪朱古力禮盒及嘩鬼滿屋雜錦禮盒。兩款內藏多粒立體造型的朱古力，好似白幽靈造型的DR. Ghost士多啤梨爆炸糖朱古力、Joyeux的意大利芝士軟心朱古力、Jack O'Lantem的南瓜籽棉花糖黑朱古力等。後者則是趣怪特色元素的馬卡龍曲奇，好似南瓜造型的香橙馬卡龍曲奇、蜘蛛網造型的藍莓馬卡龍曲奇及哇鬼造型的雙重朱古力曲奇口味等。此外，品牌同步推推出全新口味的限定散裝朱古力Pumpkin Meow香橙乳酪朱古力，賣相是怪貓咪戴上應節南瓜頭套，配合可愛表情，精緻萌趣！

得意蛋糕爭住食

朱古力與曲奇外，當然少不了得意賣相的蛋糕與親朋好友應應節吧！The Cakery每年出品的節日主題蛋糕都備受年輕人追捧，今年亦於即日至10月31日推出多款玩味十足的應節甜點，好似3款充滿趣味的創作新滋味，包括綠色怪獸蛋糕、紫薯怪獸蛋糕和士多啤梨怪獸蛋糕，可分別按客人喜好而選擇品牌任何款式的招牌蛋糕作基底、加入了口感綿密的紫薯餡和鮮忌廉搭配鬆軟純素香草蛋糕；以及為素食迷設計的加入時令士多啤梨製成的新鮮士多啤梨醬和士多啤梨忌廉的蛋糕。此外，還有專為派對而設的巨型「BOO萬聖節造型蛋糕」，採用3個無麩質、無乳製品的純素黑芝麻戚風字母蛋糕精心製作組成；每層夾雜着濃郁黑芝麻忌廉和香滑的白朱古力甘納許霜，面層加上南瓜燈籠形狀的馬卡龍和煙靭的麻糬作點綴，一出現勢必成為全場焦點！另外，品牌亦有招牌杯子蛋糕‧、純素曲奇，巴絲打可自由加配不同款式及趣味感滿滿的萬聖節裝飾翻糖，讓大家打造個人化的應節甜點。同時還有有機香草萬聖節杯子蛋糕及有機萬聖節蛋糕棒，趣怪可愛造型，相信能討盡大小朋友歡心！