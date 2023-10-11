吳偉豪與陳嘉慧同床被拆祠堂　半裸再奪對方婚前最後螢幕之吻

無綫劇集《你好，我的大夫》進入結局周，昨晚（10日）一集中，劇情亮點落在吳偉豪（Ricco）身上，他與陳嘉慧這對歡喜冤家，於戲中一個要繼承爺爺和嫲嫲的路林醫館壓力爆煲，一個則因被同期的游嘉欣飾比下去大感冇癮，失意的二人借酒澆愁後意外同床；雖未有發生關係，但被赤裸上身的吳偉豪嚇了陳嘉慧一跳，更即時大力踢向他的要害。二人發展雖令觀眾期待，但據知二人後續發展繼續一波多折，吳偉豪之後更重複犯錯與游嘉欣同床，更遭陳嘉慧撞破，二人關係再成水火。劇中吳偉豪力挽狂瀾並與陳嘉慧甜蜜擁吻，這亦是陳嘉慧成為人妻之前最後的螢幕之吻。

被封為「喜感擔當」的Ricco，無論是昨晚的同床戲，或是之後的親吻場口均半裸上陣，不但腹肌若隱若現，胸部的完美線條亦相當搶焦。他受訪時坦言有為場口抽空做運動：「我自己就覺得唔弗，但嗰段時間係有keep吓，因為開工唔算好密，所以都會keep住做運動，最鍾意打波、滑浪，反而冇特別做gym操大隻，因為我個角色要承受好大壓力，瘦削啲反而啱番個劇情。」談到與陳嘉慧的親密場口，Ricco指由於開拍前已有心理準備，故拍攝時沒有特別尷尬，反而集中與對方商量如何令場口更精彩：「我自己鍾意加加減減，唔知出嚟大家睇唔睇得出有啲咩係我設計落去，呢個真係要考觀眾眼力。」

對於陳嘉慧劇中發場演繹，網民亦大表欣賞，力讚她不是花瓶兼將角色演得到位：「陳嘉慧喺露台同Ricco飲酒嗰段做得幾好，好feel到絲絲嘅矛盾，又喊又笑咁」。