黎燕珊為演《雷雨》着旗袍　用168斷食法去肥膏

劇作家曹禺經典名著《雷雨》，再度搬上香港舞台，今次更是粵劇與演藝界跨界合作，主要演員陳培甡、黎燕珊、南鳳、鄧有銀及陳希寶今日（11日）出席話劇的記者會。

身兼出品人、導演及飾演男主角周萍的陳培甡表示今次將中國經典《雷雨》搬上劇院舞台是他的心願：「我好希望今次嘅話劇可以媲美荷里活大製作，希望《雷雨》就算拼埋啲大製作例如《羅密歐與朱麗葉》都唔會有任何相斥，呢個喺我嘅夢想。」他更坦言早已心儀黎燕珊飾演繁漪一角：「我覺得佢好有嗰個年代嘅古典美，而且燕珊有一種同繁漪相似嘅反叛感。」大讚燕珊的演員職業道德，指她經常住空氣排練，與團隊的合作性很強。

黎燕珊亦表示今次十分幸運得到陳培甡邀請演出，稱這次演出對於入行40年的她是很大的挑戰，也明白其他演員兼演粤劇很忙碌，於是自己就日日在家排練，每日都不停背對白，發夢都覺得自己係繁漪唸對白，她更透露為了能穿上角色的旗袍，利用「168斷食法」嚴格控制飲食，兩星期爆減10磅，並有意再減去4磅：「當我減咗肥着起旗袍時，完全喺繁漪上身，有風韻猶存嘅味道。」她表示今次話劇將會以廣東話演出，加上鼎盛的台前幕後團隊，笑言已欠下一身「飛債」：「我琴日先買咗50張。」又言完成話劇後，將會回無綫拍攝兩齣劇集。