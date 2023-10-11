陳約臨自爆遭性騷擾　被偷拍裙底兼掂大髀

2019年港姐五強蔡嘉欣，近日邀請了陳約臨作客其頻道節目擔任嘉賓，兩人大談被性騷擾的經歷，陳約臨更自揭曾被偷拍裙底。陳約臨憶述兩年前一個下午，她因為要行山而到了中環買頭燈，正在揀選頭燈時突然被人觸碰。當她被嚇一跳：「我當下係有防人之心，佢再拍多我一下。」原來是有位年約30歲、身穿西裝的好心先生提醒她被人偷拍裙底。陳約臨當時決定報警處理：「嗰個先生話『你而家報案，我幫你𥄫住佢』，我就話『好』，之後我即刻報案。」其後陳約臨通知店員，不過疑似店員以對講機對話期間被偷拍男發現。

陳約臨續言指偷拍男可能因為作賊心虛繼而逃跑離開現場，她說：「佢跑咗上扶手電梯，嗰位好心先生都追咗上去，我當時都唔知佢哋已經走咗，我問店員佢哋去邊，話跑咗上去。然後有三個執法人員到咗。」

陳約臨指當時偷拍男已經跑走，幸好該位好心先生有留低電話號碼。當時陳約臨立刻致電，對方依然在跟蹤偷拍男，問到位置後，執法人員即追上去：「隔咗大概5分鐘已經拘捕咗佢。」其後檢查偷拍男手機，發現真的有偷拍陳約臨裙底，不過幸好當日陳約臨所穿的是裙褲。後來陳約臨收到一封信，指對方被判罰120小時社會服務令。陳約臨又透露在中學時期也曾在搭地鐵時被人掂大髀非禮：「我自己feel唔到，可能我睇緊電話，有位女士話：『你西裝骨骨，偕落女仔度』但佢下一個站就走咗，根本捉唔到。」