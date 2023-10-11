江美儀打Golf留陰影　搞到成面血險毀容

無綫節目《約埋班Friend遊香港》今晚(11日)播放最後一集，四位主持滕麗名、麥長青（麥包）、江美儀和陳浚霆去到灣仔海濱長廊坐「鴨仔船」遊維港，之後陳浚霆帶江美儀、麥包去到荔枝角一個商場玩室內高爾夫球，美儀期間自爆出事經歷：「我以前都打過，但受過傷之後就冇再掂過！」她指着臉上的傷疤說：「有一次喺澳洲參觀高爾夫球場，當時有個6呎高嘅外國人用最大嘅球杆打緊，佢打唔中個波但打中咗下面舊木方，之後支杆個頭向後飛，我架車啱啱駛過就打咗落我塊面度，成塊面都係血！」美儀又指同場的媽媽嚇得不知所措，而她出事後開口第一句就是「我有冇毀容？」幸好最後沒有大礙，美儀坦言：「依家仲有少少黑印喺度，我做咗好多次Laser㗎喇！」

麥包又孖住滕麗名搭纜車上山頂，兩人望着維港靚景趁機各自大讚另一半。麥包談到與太太拍拖8個月便結婚，他說：「我識咗佢3年，當時大家嘅外表唔係大家想要嗰啲，我鍾意眼大大、短頭髮，但相識咗幾年之後，發現佢內在美、性格都係我想要嗰種。」與老公愛得甜蜜的滕麗名則分享夫妻相處之道說：「鬧交唔會過夜，第二朝起身就要錫錫㗎喇！」

節目尾聲，4位主持合體Glamping，大玩遊戲互選最Mean、最麻煩、最長氣之人，由「街僮」升呢成「街霸」的陳浚霆竟大膽直指美儀最Mean！