郭思琳再爆Seed　疑不滿有人向吳浩康講「掛住你」

歌手吳浩康（Deep）去年3月與模特兒郭思琳（Margiela）結婚，婚後育有一子「撑撑」。惟月初竟傳出郭思琳帶子離家出走的消息，又自爆與吳浩康已分房睡一年，即惹婚變傳聞。最後她以兒子錯手發文，原本是想DM吳浩康讓他知道自己的不滿，其實沒有離婚打算。

事隔10天，郭思琳又怒火中燒在社交平台「爆Seed」。事緣昨日（10日）吳浩康網上開直播唱歌，他邀請了鍾達茵擔任嘉賓，期間吳浩康表示要暫時「行開幾分鐘」去一去洗手間，鍾達茵則在直播中公開笑說：「你真係要慢慢去，因為我會掛住你、擔心你。」結果鍾達茵的一句「掛住你」，令郭思琳醋意大發，發文公審鍾達茵。

鍾達茵在社交平台分享了跟吳浩康在餐廳的合照，並留言：「喂！老細，我話晒都係一個女人，你成晚都叫我做兄弟，抵我你一叫我就出現。等我籌備下Deep Night Show先！」郭思琳則寫下：「作為一個人妻，有人同我老公講埋啲咁嘅嘢，仲要開完Live凌晨孤男寡女去間無人嘅餐廳敍舊，不如大家估吓我會有啲咩感受吖？」之後她更tag了鍾達茵。今日（11日）再看鍾達茵的社交平台已經沒有與吳浩康的合照，未知是否與郭思琳的發文有關。