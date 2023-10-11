何沛珈李芷晴挑戰自我　參加馬拉松賽事

去年於無綫《香港小姐再競選》勇奪冠、亞軍的何沛珈（Roxanne）以及李芷晴（Stephanie），今年繼續挑戰自我，分別參加不同馬拉松賽事，Roxanne參加10公里比賽，近期正積極備戰中，她笑言：「好開心呀，我不嬲都好鍾意跑步，但係第一次跑比賽，今次小試牛刀跑10公里，我嘅目標係一個鐘頭內跑晒，雖然平時跑開步，但係要跑10公里都有一定難度，因為天氣狀態都有影響。而家我嘅策略就係首先練習跑到一個鐘先，練習自己嘅耐性同埋耐力，跟住慢慢就可以開始練習速度。除咗跑我都會需要訓練肌肉，所以我都會做重訓練習。」

至於Stephanie則參加12小時慈善越野馬拉松，需行42公里山路，真的少點體能都未必能應付到，她謂：「成個路程大概係由大埔岀發，登上大帽山嘅山頂再落返城門水塘嗰邊，之後再兜返去大埔起點，所以都要慢慢訓練返個體能。」Stephanie早前曾接受過一次訓練，成功挑戰15公里，她謂：「行咗大概三份一嘅路程，當中都有啲山路同有唔少亂石嘅路，對於平時比較少行山嘅我都唔易行，開頭都有啲擔心體能上應唔應付到，但係估唔到原來個過程都幾開心，一齊行嘅隊友都讚我意志力比佢哋想像中高好多，行完個成功感都幾大。」

她謂：「今次係我第一次跑，目標係一個鐘頭內跑晒，而家我嘅策略就係首先練習跑到一個鐘先，練習自己嘅耐性同埋耐力，跟住慢慢就可以開始練習速度。除咗跑我都會需要訓練肌肉，所以我都會做重訓練習。」

李芷晴則參加另一個比賽挑戰12小時慈善越野馬拉松，到時會行42公里山路，早前更接受了一次體能訓練行了15公里：「大約1/3路程左右，當中都有山路同好多亂石嘅路，對於平時比較少行山嘅我都唔易行，開頭都有啲擔心體能上應唔應付到，但係估唔到原來個過程都幾開心，大家仲讚我意志力比佢哋想像中高好多，行完個成功感都幾大。」

Stephanie續說：「其實我哋嗰次行山唔係去拍攝野外步出啊，我哋真係參加咗馬拉松，但係係嚟緊10月尾嘅苗圃行動12小時慈善越野馬拉松，到時我哋會行42公里嘅山路，成個路程就大概係由大埔岀發登上大帽山嘅山頂再落返城門水塘嗰邊，最後再兜返去大埔起點嗰邊，所以都要慢慢訓練返個體能。上次訓練我哋就行咗大概三份一嘅路程，15公里左右，當中其實有啲山路同亂石嘅路，對於平時比較少行山嘅我都唔易行，開頭都有啲擔心體能上應唔應付到，但係估唔到原來個過程都幾開心，佢哋都讚我意志力比佢哋想像中高好多，行完個成功感都幾大。」