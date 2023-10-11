姜濤新片台灣票房先高後低：幾多無所謂

MIRROR 人氣王姜濤、台灣女神宋芸樺和李嘉文（Jessica)今晚出席主演的電影《我的天堂城市》首映禮，吸引數百「姜糖」（粉絲䁥稱）支持，場面墟冚，姜濤每次出場都歡呼聲四起，台上的女嘉賓亦好熱情，爭取機會紛紛舉機與姜濤自拍，令原本站在姜濤身邊的宋芸樺被擠到彈開，大感愕然，吸收了一次經驗，當女嘉賓第二度進擊時，宋芸樺立即自動閃開。

電影於台灣上映半個月累積票房只有41萬港元，對於票房失利，姜濤表示不清楚及無留意，認為順其自然，現場「姜糖」不停大叫「票房大賣」造勢，粉絲支持會否對票房加添信心？他稱：「無話信心唔信心，希望大家睇得開心及有所啟發，希望可以慰藉心靈，成為動力去達到目標，票房幾多無所謂。（打擊攻台信心？）我無諗過攻台，做得好有好結果，做得唔好就係自己做得唔好，平常心。」對於小品影響票房，他覺得市場需要不同的電影，沒有大眾小眾之分，只想令觀眾有共鳴。

姜濤和Jessica之後將會連走30場謝票，姜濤會着定波鞋，Jessica亦會着矮踭鞋，姜濤對上一套電影《阿媽有咗第二個》因腳傷未有謝票，故今次是他首次在香港謝票，覺得會幾好玩，希望一切順利，不排除之後喬裝入場睇觀眾反應。

Jessica在台灣已看過電影，不過今日媽媽在場，心情特別緊張，講笑：「我媽咪好想坐姜濤側邊，佢係姜糖好想影合照和簽名，之前媽咪送咗餅畀姜濤食，話好食。」台上姜濤分享在紐約拍攝期間，看到街頭表演者的熱誠，啟發他日後的演出。Jessica這幾年在紐約生活，她希望大家看過電影後會更欣賞這個城市。