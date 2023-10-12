【是日通勝】

農曆八月廿八

癸卯年 壬戌月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、嫁娶、動土

忌：詞訟、交易、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、32、39

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

金牛座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩將一事無成。

雙子座：謀事遇上阻力，若有問題一定要問個明白。

巨蟹座：幸運指數排第一，今天沒有事需要你操心。

獅子座：多做好事冇蝕底，你的大方可換來好人緣！

處女座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天秤座：健康最緊要，不應為了貪靚而令身體受傷。

天蠍座：判斷力弱，做事要小心，以免招致金錢損失。

人馬座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：身心狀態差，留意天氣變化，保持好心情。

雙魚座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 財運旺

（跌）雞 人緣差

鼠：有伴侶者易起衝突，多予包容可化解。

牛：財運差，意外開支增多，錢包易縮水。

虎：享天時地利人和，工作表現如有神助。

兔：才思敏捷，易獲別人信任，有利事業。

龍：運勢不佳，身邊多小人，做事多波折。

蛇：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

馬：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

羊：幹勁十足，工作效率高，表現受肯定。

猴：多勞多得，肯付出努力，回報不會少。

雞：是日沖煞，人緣不佳，行事盡量低調。

狗：財運旺，對生意人有利，開單冇難度。

豬：話頭醒尾，應對面試考試的能力大增。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

星期名字有玄機

日本的星期名字和玄學五行息息相關，每日的名字都代表着一種五行元素。

星期一被稱為「月曜日」，月代表水元素；星期二被稱為「火曜日」，火代表火元素；星期三被稱為「水曜日」，水代表水元素；星期四被稱為「木曜日」，木代表木元素；星期五被稱為「金曜日」，金代表金元素；星期六被稱為「土曜日」，土代表土元素；星期日被稱為「日曜日」，日代表火元素。

這些名稱源於古代中國的五行學說，每個元素都與不同的方向、顏色和情感聯繫在一起。舉例：水元素代表北方、黑色和悲傷；火元素代表南方、紅色和喜悦；木元素代表東方、綠色和震驚；金元素代表西方、白色和恐懼；土元素代表中央、黃色和擔憂等等。

在日本，人們相信星期的特定元素會影響當天的運氣。例如，星期五的金元素代表金錢和好的運氣，所以在星期五購買彩票或進行商業交易的人會更有利。相反，在星期二進行決策，可能會較為困難，因火元素代表熱情和衝動，可能會導致不理性的決定。

總言之，日本的星期名稱和中國玄學中的五行理論有關，在日本文化中扮演重要角色，甚至已融入他們的生活，於是日常決策很自然受這些元素所影響。