許光漢襲韓開劇走漏風聲　落機遭包圍舉步難行

台灣男神許光漢魅力席捲全亞洲，日前他飛抵韓國時走漏消息，吸引大批「韓籍許太太」前往接機，令他舉步難行大感無奈。他即將開拍韓劇，不難推測片場將逼滿追星人潮。

許光漢人氣進入沸點，憑主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍角逐金馬影帝，早前亦傳出消息他將進軍韓國娛樂圈，獲安排夥拍李光洙及李善均等當地人氣演員，演出韓劇《No Way Out》，劇中他將飾演台韓混血殺手，受命赴韓執行任務，與一眾殺手爭奪高達200韓圜的懸賞金。

粉絲網上致歉

其實自許光漢主演的《想見你》播出後，韓國即掀起一遍「光漢熱」，該劇更改編拍成韓劇《走進你的時間》，今年5月他成為首位登上韓國「百想藝術大獎」的台灣藝人。而他每次於韓國公開亮相，都會吸引大批「韓籍許太」到場支持，想不到日前他在無預警下飛抵仁川機場，為開劇做準備，但依然走漏消息，吸引上百粉絲到場接機，躋身人潮中的許光漢雖大感無奈，依然友善地向途人打招呼。

當日一身黑白打扮、戴上口罩落機的許光漢，由多名工作人員及翻譯陪同下現身接機大堂，群情即時變得相當洶湧，工作人員大叫「請往後退」依然起不了絲毫作用。許光漢不斷被身邊的手機，以及相機鏡頭團團包圍，搞到面容扭曲兼變沙甸魚，最終成功衝出重圍。雖然他一早見慣大場面，亦難免被此情此景嚇怕，及後有當地粉絲於網上留言向許光漢致歉，且對於他的遭遇大表心痛。