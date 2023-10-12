影評嚴選影史上200部最佳恐怖電影　多部日韓電影入圍

唔夠1個月萬聖節又嚟喇，係時候搵番啲恐怖電影睇嚟應一應「節」，最近影評網「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes，RT）就公布「電影史上200部最好評的恐怖電影」，絕對係「猛」片如雲！

RT統計網站成立以來「鮮茄度」（平均好評比率高）的電影嚟列出200部最佳「猛」片，賽果令人意外！兩大「驚」典之作如《閃靈》（The Shining）及《驅魔人》（The Exorcist）不入十大，相反唔係好多人提及過嘅2020年Netflix美國恐怖片《異國陰宅》（His House）卻以百分百好評奪冠，成為影史上最佳恐怖片。影片當年只喺《辛丹斯電影節》放映過，由於戲院一直冇上過，相信冇乜幾多人睇過！故事講述一對年輕夫婦逃離戰火嘅南蘇丹，嚟到英國尋求庇護並開展新生活，但邪惡力量卻入侵佢哋新居所。。。

JK-Horror入侵

「200猛片榜」亦出現多部「JK-Horror」（日韓恐怖片），其中2016年的韓國電影《哭聲》更以99％好評而排第2位，影片當年在韓國《青龍獎》及《大鐘獎》橫掃多個獎項，嚴格嚟講，《哭聲》講述一宗殺人事件，所以似係一部奇案懸疑片多於恐怖片。此外，2016年韓國賣座喪屍片《屍殺列車》同樣有口碑，於RT嘅好評度高達95％。至於《姊魅情深》、康城影帝宋康昊主演嘅《韓流怪嚇》以及《饑渴誘罪》嘅「鮮茄度」亦打入200大。

至於「J-Horror」方面，日本90年代經典恐怖片《午夜凶鈴》同樣「鮮茄度」高有98％好評，當年影片嚇壞唔少香港觀眾掀起一片「貞子熱潮」，亦令本地一間發行商賺到「第一桶金」，不過後來美國重拍版《七夜冤靈》（The Ring）就追唔上原版成績僅得71%好評。而深受歐美觀眾歡迎嘅已故日本導演大林宣彥77年執導嘅經典cult片《鬼怪屋》及後輩Cult片大師三池祟史 90年代血腥恐怖片《切膚之愛》亦喺RT獲高評分。

《驅魔人》好評不及《月光光》？！

在「200部最佳恐怖電影」之中，不乏經典之作。其中有「緊張大師」之稱嘅希治閣（Alfred Hitchcock）代表作《觸目驚心》（Psycho）喺RT嘅平均好評最高達97％，而90年代嘅新版僅得41％好評，成績差天拱地！而僅次於《觸》就係70年代連環殺手電影代表作《月光光心慌慌》，RT平均好評達96％，力壓兩部被公認為最恐怖嘅恐怖片《閃靈》及《驅魔人》。