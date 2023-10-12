7年嚟終奪No.1　安俊豪食杧果糯米飯慶功

安俊豪（Simon) 早前推出新歌《說好了》，請得袁富華及陳苡臻擔任MV男女主角，新歌於日前更奪得「新城勁爆本地榜冠軍歌」。今次乃Simon入行7年以來首奪冠軍歌，他收到該消息時正身處曼谷與媽媽快閃3日2夜慶祝過生日，今次可謂「雙喜臨門」。

Simon說：「一直以嚟，都只係想做好歌曲，希望可以畀大家聽到見到，呢首冠軍歌等咗7年了，好感動，亦都係證明我哋團隊嘅努力，佢哋個個都不辭勞苦咁幫我，好多人同佢哋講放棄，但佢哋好多時甚至比我更堅持，所以好多謝我嘅團隊同電台。」

講到收到消息時正於曼谷為媽媽賀生日， 他說：「我經理人講我知嘅時候，我即刻同媽咪講，佢話係最好嘅生日禮物。泰國最出名係杧果糯米飯，所以特別獎勵自己食杧果糯米飯慶功。」

對於曼谷之前發生槍戰，已回港的Simon坦言有留意到新聞，他對此事感到難過：「自己咁啱今次因為工作，所以只去到3日2夜，我住嘅酒店都係喺嗰一區，好彩無遇上槍戰。 其實泰國係一個好友善同充滿微笑嘅國家，自已身為中泰混血兒，聽到呢件事都好難過，唔希望再有呢啲事件發生。」