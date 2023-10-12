珍達娉琦自爆與韋史密夫7年前已秘密分手

美國女星珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）昨日（11日）於雜誌與電視訪問宣傳新自傳時，自爆與美國男星丈夫韋史密夫（Will Smith）早於2016年已分手，7年來一直在公眾面前扮成恩愛夫妻！珍達向電視主持解釋為何不公開分手，表示：「我諗只係未準備好，仲嘗試緊點樣做一對拍檔，點樣呈現畀其他人睇，我哋未諗好。」她繼而解釋夫妻為何分手：「點解破裂，係有好多原因。我諗去到2016年時，我哋已經嘗試到好攰。我諗我哋都困喺對另一半係自己期望嘅人嘅幻想之中。」雖然兩人未有入稟離婚，但珍達指兩人在實際上已離婚，並分開居住。她指決定不正式簽紙是因為他們曾承諾永遠不會離婚，會盡力補救關係。

珍達又提到2022年奧斯卡頒獎禮中，美國男星基斯洛克（Chris Rock）在台上開她光頭玩笑後被韋史密夫衝上台掌摑一事，自言起初以為是一場表演，直到韋史密夫步回座位她才驚覺是真打。她又爆料指過去傳出離婚時，基斯曾邀請她約會，當時她指傳聞是流料，拒絕邀約。珍達又透露自己40歲時患有嚴重抑鬱症，於是搜尋有甚麼懸崖適合可以扮成意外墮崖，因為她不想子女知道母親決定自殺。

不過珍達未有講到分手的2016年，正是她與兒子積登史密夫（Jaden Smith）的美國饒舌男歌手友人August Alsina發展忘年戀的一年。珍達於2020年自爆與細她21年的August拍拖，August還指兩人關係得到韋史密夫的准許。韋史密夫與珍達於1997年成婚，育有25歲的兒子積登與22歲的女兒葦蘆（Willow）。韋史密夫與前妻Sheree Zampino亦育有30歲兒子Trey。