金光閃閃多美麗　讓金飾煥然一新小貼士

金作為一種稀有且珍貴的金屬，是不少人的投資選擇或是重大場合的撒手鐧。但是，璀璨奪目的金飾佩戴久了，也會逐漸變得暗淡無光，保養不當甚至還會發黑。因此，定期為飾品適當地清潔與保養，是保持金飾亮麗外觀及延長其佩戴壽命的關鍵所在。以下為大家介紹3種家居清潔保養的方法，讓大家的首飾都熠熠生輝。

1.肥皂＋軟毛刷

首先，要介紹的就是在家清潔金飾的最簡易方法，全部都直接使用家中現成工具，毋須額外購買，相當省時省力。只需以沾取了肥皂水的軟毛牙刷，輕輕刷洗飾品上的污漬處，就可還你一個乾乾淨淨的首飾，不過切勿過分用力。同時，謹記不要牙刷沾取牙膏清洗，因為牙膏內可能含有細小微粒，不但會磨損飾品的表面，長久下去還會導致金飾的克數減少，造成損失。

相01：由於牙膏質地粗糙，可能含有細小微粒，以牙刷沾牙膏作清潔會磨損金飾的表面。

相02：只需以沾取了肥皂水的軟毛牙刷，輕輕刷洗飾品上的污漬處，就可還你一個乾乾淨淨的首飾。

2.脫脂棉球＋酒精/肥皂水

如果首飾表面沒有明顯污漬，但愛乾淨的你又想定期清潔金飾，可以用脫脂棉球蘸取適量的肥皂水或酒精進行擦洗，但要注意力度，因金飾較柔軟，過分拉扯可能會導致其變形。若是清潔手鏈、項鏈，可以手心托起它，另一隻手再輕柔地撫擦表面，前往不要用棉球將飾品包起，然後從上至下擦洗。

相03：清潔時要注意力度，因為金飾較柔軟，過分拉扯可能會導致其變形。

3.DIY清潔溶液

最壞的情況就是金飾的光澤不在，表面上甚至出現一層黑色的膜，那麽可能就需要使用專屬的金屬清潔溶液，不過一樣可以在家中DIY。只需準備2克食鹽、7克小蘇打粉及60毫升清水並混合在一起，將發黑的首飾浸泡1-2小時後，取出用水洗淨並印乾水分就可。

相04：將2克食鹽、7克小蘇打倒進60毫升清水中，放進發黑的首飾浸泡1-2小時后，取出用水洗淨並印乾水分就可。

金飾質地柔軟，容易刮花及變形，盡量減少拉扯，不佩戴時應以絨布包裹，避免與其他首飾互相摩擦造成損壞。而家居清潔、游泳、泡溫泉時都應取下首飾，因為清潔劑、消毒液等化學物質會改變其色澤。女士們還要注意含汞、含鉛的化妝品與金飾容易導致其表面出現白色斑點。經常佩戴的金飾應定時保養，才讓它時時刻刻閃耀動人。