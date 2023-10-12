拍劇疑濫權　松本潤被爆為追有村架純強行出外景

盛產偶像男團的日本尊尼事務所，曾在藝能界呼風喚雨，近月卻身陷前創辧人Johnny喜多川的性醜聞，下周二(17日)便改名「SMILE-UP.」，61年輝煌歷史告終。但一波未平一波又起，當地傳媒繼續追擊，爆料旗下國民組合嵐成員松本潤拍攝NHK電視台年度重頭古裝劇《怎麼辦家康》的「6宗罪」，包括亂改劇本、耍大牌、濫權、欺凌、恐嚇幕後員工等，他更為追女拍檔有村架純更要求劇組花逾15萬港元到靜岡宣傳，十足十「片場暴君」。

《怎》劇自今年初開播以來收視低迷，飾演主角「德川家康」的松本潤更被彈演技不濟，不及岡田准一、阿部寬、山田孝之等配角搶鏡。據電視台幕後爆料，松本潤為令其角色更加有型，擅自更改劇本，刪減其他演員對白，加重自己戲份。他又曾不滿好戲的岡田准一參演，並對獲讚演技出色的諧星岡部大玩針對，刻意不替對方在片場慶生。

松本潤又被指經常在電視台禁煙地方吸煙，稍有不順便向工作人員發惡，甚至大鬧對方。有一次拍攝延長未能在預定時間內結束，松本潤便發火踢櫈，大鬧30多歲的助導，連累對方被降職，只能做派發劇本的瑣碎工作。

此外，松本潤被爆對扮演夫妻的女星有村架純相當嗒糖，不但頻頻送禮，更要求跟有村出外景到靜岡拍攝宣傳短片，結果令劇組多花300萬日圓(約15萬港元)。有份演出的日劇《孤獨的美食家》男星松重豐便曾向劇組抱怨松本潤的霸道行徑，累劇集押後煞科。

NHK電視台及松本潤所屬的尊尼事務所回應時，避重就輕表示有關更改劇本及對白演出等，都經過現場所有演員及工作人員商討，只為能製作出更好的作品。