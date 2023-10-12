靈敢侶情：三低開荒之路

我是一隻開荒牛，十年前不理前輩勸告，堅持開拓拍攝三低食譜之路，目的，只為打破大眾認為「三低等於難食」的看法。

當時，很多人對我抱有質疑：「周靈山啲食譜個味會唔會好淡？」「唔落牛油做蛋糕邊夠香？」為了說服觀眾，我要更努力、花更多時間去改造坊間的高卡路里食物，務求讓大家產生好奇，嘗試去煮。

一兩年之後，反對聲音就來了，不少人認為：「食得甜品就唔好怕肥！」然後，我又得費唇舌去解釋：「凡事並非非黑即白，我們可以用其他方法達致相同效果。」

但講是沒用的，於是，我想到一個辦法：定期介紹冷門食材，給觀眾帶來新鮮感，而第一款用上的，就是當時在香港很少見到的煙紅椒粉：

「在薄切豬排、或豆腐上灑少許，配上鹽和黑椒，便能做到如煙肉般香口。」

「今集我們用煙紅椒粉做臘腸，放在蘿蔔糕裏，過一個低鈉農曆新年！」

節目相繼出街後，收到海量般的留言問：「煙紅椒粉哪裏買？」說來好笑，我竟想到致電超市提醒他們增加貨量，又沒想到職員說：「奇怪了！煙紅椒粉一向乏人問津，最近突然熱賣。」

後來，我在節目中使用更多食材，包括：意大利番茄糊、00麵粉、椰棗，然後陸續見到超市由本來沒有這些貨品、到現在大部分的店都能找到。去年，我在節目中用杏脯代替糖，有觀眾反過來教我：「怎麼不用椰棗？你可以打蓉加在甜品。」早前，又見到有人說：「果嗰個周靈山，見人做減糖食譜佢又做！」我對以上一切，不但沒有不喜歡，反而對着手機偷笑，因為，我知道自己成功了。

十年的三低開荒之路過去，眼見現在有很多人都加入三低行列，我也是時候去開拓下一個十年了。今次，我要為香港出一份力，用特色食物吸引旅客，讓更多人記住香港「美食天堂」的美譽。

這條路，將會比過去十年更艱巨，但我不怕，因為，我已經有一群相信和支持周靈山的讀者和觀眾，我不再是孤軍作戰。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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