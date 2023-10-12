傳林家棟回巢揸Fit　陳百祥咁樣講

藝人陳百祥（阿叻）、何家勁、羅家英、關禮傑等人今日（12日）以「香港明星足球隊」的身份出席記者會，宣報將於今年十一月十一日對戰貴州「榕江村超聯隊」足球聯賽，阿叻更被隊友當眾指出「輸波會喊」。

阿叻承認自己輸球難受會喊說：「我喊喺因為感觸，覺得自己唔夠勁，輸咗咪喊囉。」自言「被演藝耽誤的球星」，指接下來的這場比賽於貴州的「村超」隊而言是場復仇戰：「佢哋上次輸咗，可能喺見我哋年紀大，太過輕敵，以佢哋嚟講四十幾歲已經好大，我哋嚟講就中年，呢啲就喺兩地嘅分別。」又大讚何家勁和黃日華是年紀大中的「踢得之人」，今次亦是特意請何家勁來擔任「明星足球隊」的中後衞。

他亦坦言：「香港明星足球隊喺有真嘅退役足球明星，如果淨係得我哋藝人踢未必夠踢。」表示希望可以保持上次比賽的佳績。談及無線的人士變動，有消息指林家棟重回無綫掌管製作部任高層，阿叻回應道：「公司嘅投資，幕後用咩人同埋人事上面嘅嘢我全部唔參與，因為我唔想做嘢，淨係想玩，依家只有踢波我會親力親為，其他嘅嘢你畀幾多錢都請唔到我。」透露將會在無線台慶時回去主持節目並指不再接拍劇集：「做show一年一次就夠，我補錢返去做架，我件衫已經貴過晒。」表示自己的角色是精神領袖，無心理會公事，又強調自己是自由身。

已定居內地的何家勁則表示自己有經常回來香港，指自己亦有經常在貴州踢球。透露為了備戰，每逢星期三就會練。談及會否考慮再拍劇，家勁回道：「冇時間，每日都係工廠（喺咪有過億身家？）啲合桃唔食就『億』。」並避談已有女兒的傳聞。