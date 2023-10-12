姜濤親回首映贊助商割席風波　網民投訴畀1,500蚊睇唔到偶像

男團MIRROR人氣王姜濤、台灣女神宋芸樺和李嘉文（Jessica）在尖沙咀為主演的電影《我的天堂城市》謝票，新片昨晚首晚至今已經迅速衝破100萬票房，「姜糖」包場支持，在戲院內舉起燈牌，氣勢十足，謝票時姜濤答謝粉絲支持，提醒粉絲要食飽飽才來看電影，粉絲亦回應叫偶像要食飽飯。

三人一同接受訪問，宋芸樺指是首次一整天進行謝票，心情有點緊張，有吃東西包括零食增加體力，喜歡香港美食的她笑言昨晚去了打邊爐令到面部水腫，今日要為面部按摩去水腫，也希望有機會再來港謝票。 姜濤表示只喝了齋啡，問到要跑37場謝票可會擔心體力問題又再暈陀陀？他說：「OK，今次第一次正式謝票，應該都幾好玩。（希望謝票後單日票房幾多？）冇概念，愈多愈好。（有冇票房壓力？）OK，隨緣，平常心。」又指有好成績大家一起出歌。

講到昨晚首映禮後有贊助商疑不滿首映安排，嬲爆指與出品公司永不合作。Jessica表示知道有此事，但不清楚事件，多謝那麼多人支持令場面墟冚，姜濤說：「以上皆是，演員做好自己嘅職責就得，希望大家睇得開心。（覺得首映安排點？）冇乜概念，大家開心舒服就得，我哋舒唔舒服唔緊要，最緊要觀眾開心。」

有好多網友都到該贊助商的社交網，想知道首映到底發生事而引起不滿，有網友留言呻被搵笨，留言：「我畀咗$1500買首映飛，結果成個首映禮咩都見唔到，到首映場謝票好彩坐後排見到佢行入嚟！」、「我睇住直播都覺得好亂。」由於場面混亂，有網友就指有不少人趁機上台與姜濤自拍：「成班阿太圍住姜影相，無視其他在場嘉賓，入到戲院前排位置隨便坐，霸好晒位同姜大合照…究竟係邊間公司係度搞緊聯歡晚會。」最後贊助商僅以「關於活動當天詳情請向相關公司查詢，謝謝」來回覆網友。