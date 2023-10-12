王丹妮同老公Long D：可以見3日已經好開心！

藝人王丹妮（Louise）與黃祥興今日（12日）身穿斑馬紋高領拖尾長裙，頂着一頭及腰長髮出席一時尚品牌的開幕典禮，Louise透露穿戴了髮片：「因為依家我拍攝嘅新劇集導演，需要我盡量留長頭髮，我之前剪得太短，我依家用好多頭髮產品呀，洗頭水希望可以快啲生番長。」指現在距離開拍尚有一段時間，正在努力抽時間閱讀理解劇本，報讀不同的課程例如外語班，為拍攝新劇集做好準備，又言要保持神秘，暫不能透露過多劇集的資訊。

談及老公羅孝勇在澳洲修讀神經及骨骼科，Louise言雖然他們大概一年只能見面幾次，但大家都很成熟和信任對方：「我哋仍然好掛住對方，所以我下星期會抽時間飛3日去見佢，冇辦法因為工作太緊迫，我可以去3日佢已經好開心。（辛唔辛苦？）我覺得呢個係愛嘅表現，可以為對方付出，而且佢有時間都會返嚟見我。」表示見老公這麼努力讀書，並在學業上取得十分優異的成績，大感驕傲稱老公為「高材生」。Louise亦透露老公會為她及家人鬆一鬆筋骨及肌肉，大讚老公專業：「佢成日講嘅都係啲醫學內容。」透露對方應該會回港執業，並同時兼顧歌手的身份。