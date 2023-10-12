五月天打破廣州開騷記錄　引全場3萬人大合唱

台灣天團五月天由本月11日開始，一連五日於廣東奧林匹克體育中心舉行演唱會，亦打破在廣州開騷的紀錄，當中《諾亞方舟10周年進化復刻限定版》從2022年底從桃園啟程，11日來到第16場，10年前已登過船的歌迷在這一夜重溫回憶，10年前來不及登船的歌迷在這一刻，進行一趟華麗航程，一同在近3個小時的旋律中，譜出嶄新記憶，讓回憶無限成為雋永，而五月天將歌迷引頸期朌的明日航艦也帶來廣州，歌迷情緒沸騰，環繞全場與歌迷一起盡情Jump離開地球表面。

再次航行的諾亞方舟，隨着火山爆發、隕石撞擊和龍捲風來襲瞬間末日異象的VCR，瞬間帶領全場跟著五月天從逃生艙來最嗨的諾亞方舟，全場3萬人的吶喊和大合唱，歌迷的熱情也讓怪獸、石頭、瑪莎在第四首就熱到脫衣。五月天說：「大家有印象來到廣州和大家一起唱、一起跳、一起開演唱會是甚麼時候？應該是沒有多久以前，我們是從10年前的諾亞方舟來到2023年的五月天，看到大家跟10年前一樣充滿活力，應該沒有差太多。」雖然天空沒有星星，但現場3萬人點亮的手機燈照亮了廣州夜空，成為成千上萬最美的星星，溫暖了五月天的心。

昨日（11日）一場，由白安擔任開場嘉賓，她亦特別準備廣東話和全場觀眾問好，她說：「很開心來到諾亞方舟，前幾天下雨，今天天氣很好很舒服。」就在微風徐徐，宜人的氣溫下，聽著溫柔情歌，全場聽得十分陶醉，氣氛十足。