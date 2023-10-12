前新聞主播繆美詩回流溫哥華　狀態極佳仙氣依然

前亞視新聞主播繆美詩（Rachel），當年憑着一頭短髮再加一口流俐的「新聞腔」，令觀眾留有深刻印象。不過最令人留下深刻印象，莫過於她曾被癡情漢纏擾，不時被夜「跟出跟入」兼送花，還試過向她傳送多達655則示愛短訊，最後她決定報案求助。

自離開主播生涯後便轉戰公關界，做得有聲朝有色。已經結婚並育有兩女的她，2022年舉家回流溫哥華，日前，她現身好友在當地舉行的活動，依然散發出風采。

其實，繆美詩自去年回流溫哥華後，在美國取得獲家長效能訓練（P.E.T.）認證導師的資格，曾在節目上教授家長技巧以及分享教小朋友心得。她曾在訪問中表示，移民是一項極大的挑戰，不單止生活環境完全改變，連人脈都要連根拔起，重新開拓事業，她說：「我要將整理個人嘅CV同社交媒體，所有事情由零開始，出發前都有囡囡過，人應該會變堅強，因為有太多困難要克服。」她自認是典型港女，試過因為煮飯而爆喊，幸好在丈夫的支持下克服過來，夫妻關係因而變得更好。

談到母親一職，被問到如何教育兩個女兒，她自言是極度放養的媽媽，安排女兒學習跳拉丁舞，都是女兒主動要求，她認為當她們渴求去學習時，才會學識珍惜，她更覺得教育小朋友要讓他們不斷嘗試，大家之間的連繫是最重要：「唔少媽媽有著大包袱，覺得『你快樂所以我快樂』，其實係唔會，要令小孩開心，首先自己要開心，要讓自己成為一個快樂嘅媽咪，媽媽係屋企嘅靈魂，身為媽媽要有自我價值同成功感。」