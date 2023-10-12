Edan同Alton後援會解散　AK：清官難審家庭事

由人氣男團MIRROR成員江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）、陳卓賢（Ian）、柯煒林（Will）、林愷鈴及Collar成員沈貞巧（Gao）等，今日（12日）現身將軍澳溜冰場，為合演的ViuTV原創劇《冰上火花》作宣傳，一眾演員以冰球員打扮現身，分享拍攝感受。

劇於去年12月拍攝，Lokman表示今次是他相隔10個月後，再度接觸冰球運動，AK則笑指忽然成了冰球隊的投資者：「其他演員組咗隊冰球隊，我哋都有入隊會費都交咗，奈何抽唔到時間去玩，就變咗班主，純資助。」至於Ian則坦言初時玩冰球時有點挫敗感：「本身打開排球腕力唔錯，但玩冰球時就變得笨拙。」他表示記者會開始前於溜冰場練習時，因冰球鞋有問題令他絆倒，但沒有大礙。問到拍攝時可有受傷？Lokman說：「受傷就冇，但係會好攰，因為對冰鞋好緊，通常冰球員着幾個鐘，我哋一着十幾個鐘，因為好凍要暖腳，仲有條腰會好酸軟。」記者笑指男人腰部好重要，他笑言拍完該劇後腰部仍未有好轉，因本身有舊患，又指女朋友沒有為他按摩，連睡覺時間也不夠。

提到MIRROR隊友Alton（王智德）及Edan（呂爵安）的後援會相繼解散，AK說：「其他人屋企嘅事，我哋唔方便討論，清官難審家庭事。」他表示平日也有與自己的後援會聯絡，亦有關心Alton和Edan，但不敢問得太深入，有待他們去解決。問到可會留意後援會有內訌問題發生？他說：「我覺得辦公室政治，有人就有是非，愈多人自然多意見，我覺得正常嘅，最緊要搵到大家舒服嘅方法處去解決。」

談到MIRROR 12子早前到澳洲拍攝團綜，Lokman大讚住處的風景優美，每晚也會與隊員坐在露台欣賞大片天空，又指原本有跳降傘環節，惟因天氣問題無奈取消，笑指連個天也不讓他玩。Ian則難忘在當地見到很多動物：「我哋又去動物園，但反而喺條街周圍走嘅野生動物仲多。」而本身畏高的AK，表示有跟大家玩熱氣球，升到半空更被美麗的風景吸引住而忘記恐懼。

至於曾學習花式溜冰的Gao，坦言拍攝時覺得難：「因為係小學4年級嘅事，好在仲有啲肌肉記憶。」林愷鈴就指自己也很恨落場打冰球，惟溜冰戲份不多：「拍嗰陣我會趁佢哋未落場自己走入去玩，但一玩我就仆親，佢哋全部喺度笑。」Gao表示覺得會玩運動的男仔很Man：「衝嚟衝去、啲波飛嚟飛去，打到咁上下休息時除咗頭盔，跟住淋水落個頭，好似好Man咁。（叫男友楊曉峰學？）我男朋友跳舞已經好有型。」她又大讚劇中其他演員拍攝時打得很投入忘我，故較易受傷，笑指自己「淆底」，動作會諗清楚才做，故沒有受傷，她覺得溜冰與跳舞各有難處，但同樣需要花時間鑽研。問到劇中有否感情線？林愷鈴透露她會周旋於Ian及Will之間，當中不只涉及愛情，還牽涉兄弟情。