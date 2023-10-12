李靜儀米蘭病倒　有驚無險頂硬上

自2019年疫情後，李靜儀（Heidi）相隔4年再獲邀去巴黎和米蘭時裝周，雖然Heidi過往是時裝周「常客」，獲不少品牌邀請到當地睇騷，不過她坦言今次出發前既期待又緊張︰「因為實在太耐冇去，特別着緊，而且要着的衫都比較貼身，或者比較性感，出發事半個月都不斷去做Gym操Fit，希望以最佳狀態示人。」提到一口氣去了米蘭和巴黎的時裝周，行程相當緊密，Heidi甫抵埗便病倒，不過無損她睇騷的心情，她表示︰「去到米蘭開始病，有驚無險食住藥控制到，唔算係超級嚴重，亦冇影響工作。」不過今次的旅程Heidi亦有遺憾，因為發生了一些意外，趕不上其中一個騷，她說︰「錯過了一個我很想去睇的騷，自己本身好喜歡呢個品牌，唯有下次再去睇。」

除了大塞車外，Heidi於巴黎更差點出意外，她說︰「今次去巴黎畀了自己一個重要任務，要喺巴黎踩單車﹐不過租完先知道係架電動單車，比想像快好多，喺單車徑踩時差啲發生意外，當時失平衡，而且又有好多車，幸身體閃避到先冇事。」

雖然今次的行程安排得十分緊密，Heidi趁不用工作的空檔，到透欣賞意大利世界文化遺產之一的五漁村靚景放假充電。對此，她興奮表示︰「開心有幾日放假，五漁村真係好靚，完全可以放鬆心情，因為時裝周節奏太快，睇完騷要好快出相出片，中間有幾日可以畀我充電，好開心，仲可以睇到一個非常靚的日落。」至於有否乘機Shopping，Heidi強調「只係買咗少少」，她說︰「去時裝周都會獎勵自己，但唔係好放肆，好理性咁買咗啲衫褲鞋襪。」

此外，她提到完成時裝周後，獨自到英國旅行，直言是「成就解鎖」，她表示︰「之後安排幾日去倫敦Solo Trip，估唔到自己一個人可以咁遠地方去旅行，因為我係一個比較倚賴人的女仔，同埋比較膽少，好似去歐洲都會驚畀人搶劫，或者會有咩危險，好開心自己可以獨立咁在倫敦生存幾日。」