林鈺洧否認出席富豪飯局：去識男朋友就着到今日咁啦

藝人林鈺洧、陳煒、陳爽、朱凱婷等在西九戲曲中心出席時裝活動。林鈺洧為著名設計師何國鉦行catwalk以性感低胸裙谷胸示人，「咪咪」波濤「胸」湧。她指已經很久沒有行Catwalk，在後台看見其他模特兒，也相當懷念以前做模特兒的日子，事前除了在屋企練習外，上台還要放低港姐笑容，重拾較cool的model face。

林鈺洧最近被指與陳楨怡、譚嘉儀出席富豪飯局，她表示：「之前喺社交平台都回應咗，其實不實嘅嘢，都唔想再多加回應，全件事都係不實。（對方係咪富豪？）唔知對方背景，嗰日係幫Dorian（何國鉦）做完司儀，有個朋友叫我過去食飯，話陳楨怡、譚嘉儀都去，去到先知有咁多人，亦冇攞任何人嘅contact。」何國鉦笑說：「如果真係去飯局，佢都唔會着到咁烏歪啦。」她笑說：「如果係去識男朋友，我著到今日咁啦。」

林鈺洧指事件未有被公司「照肺」，父親林俊賢亦沒有詢問。講到周子揚指前度陳楨怡經常出席飯局，可會減少往來？她說：「唔會，如果要戴有色眼鏡交朋友嘅話，好多人都唔會同我做朋友啦，但係我都好多朋友，做好自己啦。」她強調並不是陳楨怡相約前往，是一個女性朋友邀請出席，問到可覺得「中伏」，她則默言不語。

陳煒最近正休假，除了為11月開拍王心慰監製的新劇外，亦趁假期與老公到外地旅行慶祝結婚一周年，期間更由老公操刀拍攝泳衣照，大派福利，網民大讚她身材愈來愈fit，陳煒笑說：「身材係比以前豐滿，各方面都升級，哈哈。

問可會再派福利？她指其實今次帶了兩套泳衣影相，另一套較性感，故靚相留給老公珍藏。

以短髮示人的陳爽數月前突然剷光長髮，令人擔心她健康出現問題，原來是虛驚一場，她說：「因為自己都四字頭，所以想做一啲突破嘅嘢，自己未試過剪短頭髮，於是就由老公幫我剷咗個頭，依家短頭髮好容易打理，小朋友都好鍾意，初時成日當我個短頭髮好似刺蝟咁摸。」她又強調生活相當開心，健康也沒有問題，請大家放心。