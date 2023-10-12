陳展鵬獲讚有喜劇感　吳若希感激對方帶住入戲

無綫劇集《香港人在北京》演員陳展鵬、吳若希（Jinny）、洪永城、戴祖儀、陳星妤等晚上在圓方食飯齊齊欣賞劇集播出。陳展鵬與吳若希扮演夫妻給觀眾新鮮感，劇情更被網民指神預言虛疑貨幣騙案，劇集受到歡迎，他說：「今次新鮮感幾好，之前都有啲壓力，頭一兩集成家人未齊，同埋剪接好變咗預言劇。」對於被觀眾讚有喜劇感，他說：「其實我不嬲都有，不過，吳若希勁啲。」Jinny則笑言正未能拍攝正經劇：「因為同你做對手戲，大家都好放心由你帶住。」

劇中展鵬誤墮投資騙案，正是由太太單文柔客串扮演老千，他說：「應該係得呢場，因為佳導（鍾澍佳）想佢客串，同埋佢成日都好想同我拍一部戲，雖然冇同場，但係有同一套戲，以前同套戲都未試過。不過，佢客串都都好大壓力，其實唔想同佢一齊演戲，驚佢啲戲冚過我，佢啲戲場好勁。」

吳若希被問到可希望與老公一齊拍戲？她笑說：「絶對唔想，拖累大家就唔好。嫁畀佢因為佢唔係呢行，兩公婆都需要啲私人時間，你知唔知，展鵬之前做唔到宣傳，劇組有諗過叫我老公嚟代替佢，我老公話咪癲啦。」劇集有不少彩蛋，好似久未在幕前亮相的盧慶輝，展鵬說：「入行睇佢做戲，但冇機會合作，佢出場嗰戲好有張力。」

吳業坤最近積極減磅，日籍太太濱口愛子（Aiko）更為他親手炮製愛心飯盒，但他甫相後卻被網民取笑是暗黑料理，他則自爆因而激嬲老婆：「佢都有問我做乜要擺上網，都有少少嬲，我話玩吓啫，佢唔係開得玩笑嘅人，令到我啲幽默感冇用處，依家把口都覺識收，同埋甫返啲靚相上去氹返佢。」講到劇中與戴祖儀可有親熱場面，會否給太太收看，他笑說：「佢都有問，我哋喜劇為主，所以都係拖下手仔、擁抱，同埋因為太忙屋企一路都冇買電視，啱啱買咗但係未插天線，可能佢都覺得有陰謀。」