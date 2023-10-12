Marf未收到Lolly Talk邀請做演唱會嘉賓　魏浚笙新片挑戰自我

藝人魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、女團COLLAR成員許軼（Day）及邱彥筒（Marf）等晚上（12日）出席活動。談到早前電影公司曝光了《飯戲攻心2》的演員名單，被發現首集的演員全不在陣，有份演出《飯2》的Jeffrey，指今次電影中並非全部新人，惟因簽了保密協議故不能再透露太多：「由電影公司回答會比較適合。」他表示自己於戲中飾演表演者，會挑戰不同的曲風，自己的戲份已完成，很期待看成品。問到身旁的Tyson Yoshi有否興趣拍電影？他即耍手表示自己是唱歌為主：「有人搵過我但推咗，去玩一日開心下就Ok，之前去過探班，見張敬軒同Jeffrey拍戲好好玩。

同場Day及Marf，被問到有傳另一女團Lolly Talk打算邀請COLLAR作演唱會嘉賓，Marf表示未收到消息，對於有指被對方搶先開騷，她説：「我哋個騷就有消息啦，不過都想儲歌同儲經驗，所以時候到，騷就會到。（即係幾時？）至少到下年啦，今年就嚟完結。」二人表示若有時間會到場欣賞對方演唱會，因本身喜歡現場欣賞演唱會，加上大家同期出道，故想互相支持。談到工作，她們透露今年還會有新歌推出，又表示很想拍團綜，不過仍有拍好的節目未播出。另談到早前Day於社交網為隊友李芯駖護航反擊Haters，她搞笑指那個社交帳號是她的貓咪控制，發聲的並非她本人。