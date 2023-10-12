李麗珍與女兒索爆現身　Stanley爆12子沉迷打機唔願瞓

藝人李麗珍與女兒許倚榕（Annise）、人氣男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、沈月等人，晚上（12日）出席活動吸引大批粉絲到場。僅穿西裝外套出席的栢天男（Adam），大騷健碩胸肌，甫出場即引來粉絲尖叫，他笑指只是遵從服裝師的意思：「佢話依家秋天，但我又怕熱喎，嚟之前即刻做掌上壓谷吓。」他指疫情後多了做Gym、打泰拳及巴西柔術，每星期至少做20小時運動操弗，現時保持住43寸胸肌。另透露近來正忙拍攝電影：「遲啲要飛去歐洲幾個星期，係全英文對白嘅西片，講職場嘅事，我飾演專業人士。」雖然於外國長大，但他笑言來港多年少用英語，故讀對白時有點不自然。

首次與女兒Annise同場出席活動的李麗珍，笑指是女兒帶她出來見世面，Annise則表示媽咪減肥成功，現時比她還要「索」，對她非常滿意，不過李麗珍就希望能多減數磅：「疫情嗰段時間喺屋企煲劇，不斷食零食，後來做瑜伽、做運動減咗20磅。」她笑指當時最高峰重達120多磅，比她當年懷孕時還要重。現時從事時裝創作總監的Annise，被問到可有興趣入行拍電影？她説：「拍戲未必啦，因為唔識。」李麗珍則以過來人身份，表示不希望她入行，因壓力很大：「做個開心快活人啦。」

至於剛從澳洲完成團綜拍攝回港的Jeremy，大讚當地景色優美，不過日夜溫差很大，Stanley就笑指今次終於沒有被製作組出賣，能真正的放鬆心情去玩，笑言：「我哋捱出頭啦！」又大爆12子每晚回到宿舍仍掛住玩至通宵達旦：「打麻雀、玩Board game。」二人也表示很想到當地跳傘，可惜天氣未能配合。談到隊友Alton（王智德）及Edan（呂爵安）的後援會相繼解散，Jeremy説：「家家有本難念的經，Fan Club要畀好多心力維持，要去到解散呢一步係好難嘅決定。」他們表示有慰問兩位隊友，坦言要放開心情去看待事情：「唔好畀壓力佢哋。」又指歌迷會用心辦活動，他們一定會盡力支持，不過因為要經過公司安排，故三方面也應該保持良好溝通。