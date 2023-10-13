星玄︱陳自瑤投資蝕到怕　密密做中港兩邊走

今日係10月13日，農曆八月廿九，仲係大事勿用嘅日子呀，如果有重要事要做，就盡量唔好揀今日，是日最旺生肖係雞偏財旺呀，對投資勁有利，要好好把握機會。陳自瑤就係屬雞，佢自從喺節目《好聲好戲》攞咗冠軍後，人氣再度急升，啲劇拍唔停之餘，仲做咗帶貨女王，中港兩邊走賺錢賺唔停，不過投資方面，原來Yoyo好少掂，佢曾經講過自己通常蝕錢離場，已經蝕到怕，不過講真投資一定有輸贏，當中有好大運氣成分架，今日講明Yoyo你投資有利，偏財勁旺，我覺得可以小試牛刀喎。屬鼠嘅朋友，今日人緣好好，記住臉上保持微笑，好事自然來呀。

今日幸運星係獅子座呀，獅子座嘅大家，得到好運氣加持，應該抓住時機為理想奮鬥。馮德倫原來就係獅子座喎，佢演而優則導，近年主要做導演，不過好似佢咁有才華嘅人都感嘆，娛樂圈競爭大，話要突圍而出好有難度，不過亦都話演員嘅路可以好長，相信一直拍戲都係Stephen嘅理想呀，而最近佢就真係再拍戲喎，宣布同張家輝相隔21年再度合作，拍攝王晶新片，仲為咗套戲剃咗留咗好耐嘅鬚，咁Stephen真係應該抓住時機，繼續為事業創高峰，大家都好期待呀。雙魚座嘅朋友就要記得平淡是福，唔去同其他人比較就冇煩惱啦。