【是日通勝】

農曆八月廿九

癸卯年 壬戌月 甲辰日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、23、27

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

金牛座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

雙子座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

巨蟹座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

獅子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

處女座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

天秤座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠用心。

天蠍座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

人馬座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

山羊座：運氣好得有點飄飄然，要慎防貪勝不知輸。

水瓶座：交友要帶眼識人，品行差者，應避之則吉！

雙魚座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）狗 易犯錯

鼠：人緣佳，臉上保持微笑，好事自然來。

牛：運勢低迷，要有勞而無功的心理準備。

虎：想法偏激又固執，容易陷入是非爭端。

兔：運氣急轉而下，生活上出現不少難題。

龍：瑣事纏擾，手忙腳亂，弄得身心疲憊。

蛇：易有悲觀情緒，為人處事需謹言慎行。

馬：好運降臨，就算遇麻煩也能化險為夷。

羊：心態積極，工作表現極佳，令人羨慕。

猴：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

雞：偏財旺，利投資，要好好把握住機會。

狗：是日沖煞，易鑽牛角尖，忌剛愎自用。

豬：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

梟印格 偏印星

畢加索與張大千，一張畫，價值千金，但他們的作品也有人不知其價值所在，藝術就是這麼一回事。懂得欣賞的人，面對作品時，總覺得千言萬語也不及一幅畫所說出的感受，真是千金難買心頭好，何也？

偏印星代表冷知識、冷學問、主流社會不認同的文化，也是給人卑微而不高貴，沒有「錢」途之學問。性格上，給人的感覺神神化化，難以用常理去解釋行為。偏印星是最不善交際的，甚至被誤會為自閉。偏印星是不懂體會別人感受之人，但其藝術天分高，懂得冷知識，特別是空無飄渺的玄學術數、太空天星學、鬼怪神功學和極深奧的數學，都是偏印星的代表。

天干地支都見偏印星的，不叫偏印格，而是稱為梟印格。一個不懂人情世故，而且不交際，知識、文化與藝術，一般人難以接受，現實社會難有出路。說到前程，困難重重。如果梟印格命中有貴人帶財星，則說明此人的學問與藝術，有貴人欣賞而得財。

食神星代表人們的飲食、玩樂享受，更是女命的子女星。偏印星剋制食神星最嚴重，命中有偏印剋食神，說明此人難以開心，容易因飲食而得病。女命得此，古人認為難有子嗣，婚姻夾八字為大忌，所以古人以此命為梟印奪食格。