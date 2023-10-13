外地遇險事故多！孫燕姿慘遭持槍恐嚇　周秀娜拍戲遇水災被困

近日，以巴衝突持續升溫，雙方死傷無數，而正在以色列朝聖嘅歌手衛詩（Jill）身處戰火，更一度傳出失聯，幸好最後冇事。其實，喺過去都有唔少藝人都曾喺外地遇險，遇到水災、軍事政變，甚至被持槍恐嚇勒索。雖然嚇餐飽，但都慶幸大家最後都係有驚無險！

孫燕姿

華語天后孫燕姿初出道在台灣出席簽唱會時，突然一名持槍男子衝嚟出對空鳴槍，企圖綁架勒索佢，幸好現場人員反應迅速，當場制服該名男子。及後在另一個簽唱會上，佢再次遇到有人開槍恐嚇，雖然最後被證實喺假槍，但佢都係被嚇得一臉驚恐，隨即工作人員將佢包圍帶離現場，簽唱會亦被中斷。

另外，當年佢遠赴埃及拍攝《逆光》MV時，同當地導游發生錢銀轇轕，遭導遊恐嚇勒索、搶劫財物，最後喺向新加坡駐埃及大使館尋求協助後先得以解決，平息糾紛。事後，佢通過經紀公司報平安：「請所有關心孫燕姿的朋友們放心，不要擔心。」

孟瑤

早年泰國發生軍事政變，並於晚上實行宵禁，而當時電影《泰戀》正喺當地取景拍攝，劇組人員相當緊張，緊守着最新情況，亦因而取消拍攝行程。有份參與拍攝嘅藝人孟瑤喺接受訪問時就表示市面還算平靜，亦透露工作人員有叫佢唔好穿着紅色或者黃色嘅衫出街。

張惠妹

台灣天后張惠妹（阿妹）2017年喺英國倫敦舉行巡迴演唱會時，就遇上咗倫敦國會大樓外發生恐襲事件，造成至少5死40人受傷，令唔少粉絲都非常擔心偶像安危。粉絲得知事件後，以為演唱會會取消，不過好彩最後未有受到影響，演唱會如期舉行。演唱會順利結束後，佢亦喺社交平台向粉絲報平安：「謝謝現場的你們，一切平安。」

周秀娜

藝人周秀娜與譚俊彥等30人去年喺馬來西亞拍攝電影《爆裂點》，喺椰殼洞取景時受暴雨影響被困喺洞內。據悉，當時劇組處於放飯時間，突然間傾盆大雨，導致水口位高漲，佢哋不停向洞入面退後，水深由一開始嘅腳眼位，幾秒之間就水深及腰。最後係當地政府派出消防員到現場，用繩索將佢哋逐一拉出來，最終全部人脫險，無人受傷。

林一峰

緬甸前年爆出軍事政變，當時身處當地嘅歌手林一峰，晒出近照報平安，並表示自己身處嘅位置非常安全：「2021年2月1日，身在緬甸仰光，我仍然健在。我們充滿希望地活着。」之後直指當地存在大規模屠殺，透露自己曾住過一個村莊，裏面嘅村名每日都受到生命威脅。不過即使如此，佢仍然都會留喺當地，因為可以探索更多嘅人性及生命嘅美好，喺困難嘅環境下繼續創作音樂。