娛圈單打︱吹奏碧咸　懷念逝去的黃金時代

萬人迷碧咸今年48歲，日日生勾勾喺度，但已有偉人傳記片推出，不可謂不巴閉。Netflix攝製的《碧咸傳》日前上架，迅即登上香港排行榜第一位，證明不管時日變改，大家對佢都是愈來愈愛。

外界都將焦點放在碧咸當年偷食事件上，難得兩公婆毫不忌諱舊事重提，碧咸甚至講到口震震眼濕濕，非常Juicy，觀眾看得津津有味。事實上，短短4集的紀錄片，碧咸穩袋1.6億港元巨額酬勞，梗係要有Talking Point搶收視，否則點對得起如此天價。

偷食事件雖然夠晒八卦，但整套紀錄片最引人入勝之處，其實是藉着回顧碧咸輝煌的前半生，帶大家重返那個黃金時代，讓今日已是中年人的你，回味人生中最美好的青葱歲月。

1998年法國世界盃一役，英格蘭的陣容被譽為史上最強，無奈十六強碰上宿敵阿根廷，碧咸年少氣盛，忍受不了施蒙尼插水挑釁，報復性回以一腳，結果慘遭紅牌趕出場，震驚全球。在打少一人的情況下，英格蘭苦戰至互射十二碼不敵對手出局。那一腳粉碎了多少香港英格蘭躉的心，徹夜無眠夭心夭肺，如今依然歷歷在目。

當然，貴為世界級「黃金右腳」，碧咸不是吃素的，他用表現證明身價，帶領曼聯歷史性奪得英超、足總盃和歐聯冠軍，成為史上第一支「三冠王」英格蘭球隊，振奮了全球球迷的心。碧咸亦由地獄折返人間，從世界盃後萬人唾棄，重新成為國家英雄。廿多年彈指即逝，到最後大家都會發現，那個黃金時代，已隨萬人迷垂垂老矣而一去不返。