藍奕邦靠寫歌走出人生低谷

醞釀6年，藍奕邦終在昨（12日）推出這首對他十分重要的《命》作為2023年第二首全新單曲。歌曲創作追溯至2017年於加拿大休養的他，當時無論是身體還是情緒亦處於低潮期，但是《命》的出現，成了他的最大鼓勵。藍奕邦說：「嗰陣聽歌大聲啲都耳仔痛，講句嘢又無氣，何況唱歌？但係我同自己講，要趁呢段時間寫定一、兩首好勁嘅歌，第日可以復出嘅話都有首歌袋住，就係咁寫咗《命》，寫完我就安心，因為佢真係我最好嘅旋律。」藍奕邦笑言這個旋律是他激勵自己的「紅蘿蔔」：「我好似隻驢仔咁追住『佢』，鼓勵自己好好休息、調整，因為我點都要好返出到呢首歌！」

情緒低谷的經歷，往往不足為外人道。藍奕邦曾經如許多人般，認為自己的際遇是個宿命，但他不願服輸，不想自己敗在所謂「命運」之中：「我覺得好多經歷迷惘期嘅人，都聽過唔少呢啲說話，咩『性格決定命運』、『你自己搞成咁』。我只係想講，命不該絕，唔好輸畀所謂嘅『宿命』！我每日好努力逐少逐少爬返出嚟，就係唔想輸畀我條命！」

藍奕邦亦以《命》寄語遇到人生交差點，對前路感到迷惘的人：「可能好多人同你講，唔好同命運對抗、唔好同條命鬥。希望你聽完首歌，會記得返自己嘅聲音，順從返自己嘅意願，唔係叫你同個天作對，而你只係同嗰啲以為自己係神嘅人作對。」

該歌曲早前拍攝MV，並邀得朱柏謙參演：「我好多年前已經係佢Fans，好鍾意睇佢做戲，呢個MV我需要一個有成熟陽剛味，同時又感性嘅人去演，我就諗一定要朱柏謙！」雖然兩人只有在社交平台私訊過，幸得朱柏謙二話不說答應，惺惺相識。