把握秋冬美白時機　「還原美白鐳射槍」回復「新肌」！

【特約報道】秋冬，絕對是美白好時機！此話何解？因在夏季長時間接觸陽光，就算做足防曬措施，要知道紫外線是無處不在，紫外線對皮膚的侵害數之不盡，包括長斑及膚色暗沉，傷害保持肌膚彈力的膠原蛋白，容易造成皮膚鬆馳及長皺紋。

若果在秋冬時不做好美白修護，只會把之前在夏天積聚的黑色素在肌底沉澱，日積月累下，令皮膚更暗顯老，想回復「新肌」，難上加難！要做好美白工程，絕不困難，更要一步到位，「還原美白鐳射槍」，就是我監督的「Gangnam江南韓國醫美 抗老」，其中一項口碑載道的皇牌療程。

或許大家會問，為何我會以「監督」來形容？就是「Gangnam江南韓國醫美 抗老」採用的醫學美容儀器及產品，均屬正廠正貨，全是我在韓國無數次親身體驗，再加上看過不少研究測試甚至真人實證後，確保高強安全度及有效度，才決定引入的。有些人會說我發展醫學美容業務未有快人一步，試問安全有效重要？還是為了趕着當第一重要？要靚一輩子，是要靚得有智慧，智選安全及合適的療程輔助。

「還原美白鐳射槍」的特點，是一秒美白，黑色素秒速被射走！有效擊退及分解皮膚深層黑色素，同時促使膠原蛋白增生，達到美白、皮膚亮澤及膚色均勻的即時效果。

試過「還原美白鐳射槍」的客人，不約而同的跟我分享，說進行前會抱有三大疑問：「係咪做好多次先至見效？」、「係咪會好痛？」、「會唔會搞到塊面紅卜卜？」但客人親身體驗後，之前的疑問已一掃而空，不單看到「立即變白又得，得咗！」的效果，不癢不痛，膚色明亮透白，質感幼滑，不單連毛孔也收細，就連暗瘡印也減淡。

很多女生只「顧面子」，只是一味針對面部的美白修護，但膝蓋、腋下、蜜桃臀線甚至手指罅，全是最容易被忽略的部位，因長期摩擦肌膚下，造成黑色素沉澱，致皮膚暗沉及粗糙，又黑又皺。「還原美白鐳射槍」另一特點，是能精準針對以上提及的部位，甚至「鬼祟位」如嘴角，一樣秒速美白。

正如之前所說，要靚，要有智慧，懂得選擇，才靚得輕鬆。心動不如行動，即體驗「還原美白鐳射槍」，繼續跟我分享你們體驗後的開心感受！全新客戶更可在「Gangnam江南韓國醫美 抗老」九龍灣分店享有「還原美白鐳射槍」的專屬優惠，只需$388，就能體驗面部極速亮白的效果！又或以同樣價錢，在膝蓋、腋下、蜜桃臀線及手指關節中，任選2個部位去體驗！

「Gangnam江南韓國醫美 抗老」

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Dr. Angel唐安麒簡介

唐安麒國際集團創辦人，結合西方自然療法及中醫營養學的觀念，30多年來以補身瘦身方法，幫助過千萬女士成功減去脂肪挽回健康。以個人名字作承諾，本着「專業，誠信」的宗旨，助顧客以健康方式達理想身段。

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