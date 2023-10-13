Taylor Swift大熱巡唱紀錄片首映　Beyoncé驚喜捧場

美國流行樂壇天后Taylor Swift的巡唱紀錄片新作《Taylor Swift: The Eras Tour》今日全球公映，而影片於前日（11日）於美國洛杉磯舉行全球首映禮。

由於首映於當地一戶外商場The Grove內的戲院舉行，而商場為配合而關門1日並會賠償給商場內的小商戶，而首映有招待2,200名幸運fans出席，洛杉磯警方及消防隊均嚴陣以待慎防混亂。Taylor以一襲粉藍色花花圖案露肩長裙現身，除了她以及一眾巡唱的工作人員之外，一眾巨星包括另一天后Beyoncé亦驚喜現身，早前她亦公布將於今年12月1日推出自己的巡唱紀錄片《Renaissance: A Film By Beyoncé》，而她與Taylor亦有於首映紅地氈合照，美國兩大天后罕有同框，Taylor事後更於社交網分享她與Beyoncé於戲院內共享爆谷的片段。並留言指自己的人生深受Beyoncé影響，並稱她是自己事業的指路明燈：「佢今晚現身就如真實嘅童話故事。😇🙏」

Taylor於戲院內14間放映院逐間現身，向fans致詞之外，亦被fans影到觀看電影時與在場人士大合唱及跳舞。而一眾Swifties（Taylor粉絲稱號）亦在與其他人士交換Taylor的招牌友誼手鍊，其中有fans更影到就連Taylor的父親亦與fans交換手鍊，事後幸運獲得手鍊的fans更於社交網分享照片。

出席完首映後翌日，Taylor就即飛抵肯薩斯城再次捧美式足球員緋聞男友Travis Kelce場欣賞他作賽，身穿男友球隊外套的她更再次與Travis的母親Donna Kelce同坐。