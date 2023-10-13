盧廣仲新片咀女被讚舒服　江齊自爆：視線一片模糊

台灣歌手盧廣仲、女星江齊和導演瞿友寧晚上（12日）出席電影《他馬克老闆》首映禮。首次和盧廣仲合作的新人江齊，向對方獻出螢幕初吻，導演特意於拍吻戲前，與盧廣仲為她示範應如何拍攝，更大讚盧廣仲嘴巴溫柔又舒服，盧廣仲即笑指有甜甜又回甘的感覺，不過他事後澄清與導演其實並沒有真的親下去，又讚導演很會演戲，比他們更適合做演員。

江齊坦言首次拍吻戲有點尷尬，因為當時與廣仲並不認識，又加上是臨時加戲，但也沒想太多：「那場戲是在戶外拍，有很大的人造雨，比颱風時更大，視線一片模糊，NG了3、4次，每次NG都要擦乾身才可再拍，由於我的角色比較主動，導演覺得不夠才NG了幾次。」盧廣仲即補充因導演覺得他們的吻戲感覺清淡，故要求再濃烈一點才會NG，又指當時不覺得尷尬，反而壓力大有點大，因鏡頭後有很多人，想盡快拍完好讓大家收工。談到他有拍吻戲有經驗，他笑謂：「經驗談不上，拍戲的感覺就似肉碰肉。」

另他表示以往多是來港開演唱會，今次是首次來港宣傳電影，感覺有點害羞，而江齊則很興奮，亦愛看港產片。她表示今次的行程排得很滿，未有時間到處逛逛，希望下次來港時能到處觀光。