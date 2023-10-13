保良局復辦大型《慈善盆菜宴》兼推「外賣盆菜券」　助吞嚥困難人士重拾滋味回憶

【特約報道】一個善舉．雙重善心 慈善盆菜籌募計劃

與親朋圍坐共享盆菜宴，除能吃出溫馨滋味，還能為慈善獻出愛心？保良局《慈善盆菜籌募計劃2023-24》現正展開，今年續以「一個善舉．雙重善心」為主題，除了銷售「慈善盆菜券」予善長與親朋分享美食，更復辦久違的大型「慈善盆菜宴」，預計筳開300席，讓各界善長、企業、保良局屬下單位各受助者歡聚一堂！

保良局董事會成員已贊助此計劃的宣傳及行政費用，籌得之善款將全數撥充局內安老服務及流心軟餐計劃，為弱勢人士推出更多適時的貼心服務，同時贊助保良局社企「一點回味」廚房送贈軟餐予有吞嚥困難人士，重拾滋味回憶。

闊別三年 慈善盆菜宴盛大回歸

大型「慈善盆菜宴」將於今年11月4日（星期六）復辦，在慈雲山蒲崗村道學校村中央運動場舉行。盆菜宴除備傳統圍村風味盆菜，亦會以懷舊香港地作主題布置，並設置照相區，配合香港地道小食、攤位遊戲、經典金曲等，重溫昔日情懷。

歡迎訂購現場宴席 誠邀贊助

盆菜席每席HK$2,980（12位），訂購滿5席享9折優惠，只需HK$2,682。歡迎所有善長及企業藉此招待摯愛親朋，凝聚公司同人。節目亦設各式贊助，同時亦呼籲各界善長踴躍捐贈禮品，以作福袋或抽獎用途為宴會添樂。無論是紙巾、日用品、小食、飲品都可以，數量多少無拘。

每張慈善盆菜券 惠及10位吞嚥困難人士

計劃另備「外賣盆菜宴」供善長惠購，每張盆菜券HK$1,800（6人用），認購5張或以上可享9折優惠；憑券可於12月中到太興集團旗下39間指定分店換領6人用盆菜（註1）。善長既可與摯愛良朋分享美食，同時又能贊助10位吞嚥困難的長者或殘疾人士享用節日特色流心軟餐或軟餐飯盒1次，感受雙倍喜悅！

「回味」流心軟餐 助吞嚥困難人士重拾滋味

一家人齊聚桌邊，一邊品嚐佳餚，一邊分享當日所見所聞，可謂是最放鬆、暢快的時刻，但對於有吞嚥困難的體弱長者及殘疾人士來說，一桌美食「有得睇、無得食」，每日每餐都只能吃打成糊狀的食物，不是提早離座，就是拒絕進食，甚至覺得尊嚴受損。而進食少了的結果，就是容易缺乏蛋白質、鈣質、鐵質等，造成營養不良。

年過60歲的甘仔是一位中度智障人士，隨着身體機能退化，咀嚼及吞嚥能力大不如前，為了避免哽塞風險只好改食糊蓉餐，可是甘仔卻十分抗拒糊餐形態，寧願倒掉也不肯進食。

保良局團隊了解甘仔情況後，特意準備色、香、味、型俱全的「回味」養生軟餐，保留營養又原汁原味，果然成功令甘仔提升食欲，更豎起拇指大讚好味道。甘仔燦爛的笑容充份肯定了流心軟餐對吞嚥困難人士的幫助，讓他們仍可享受到進食的喜悅，重拾滋味和幸福。

查詢電話： 2277 8531

直接捐款 幫助吞嚥困難的人士

除了訂購宴席或盆菜券，善長亦可選擇直接捐款支持，提升吞嚥困難人士的餐膳質素。每捐款HK$400即可贊助：

• 1位有吞嚥困難人士或長者於5個節日/特別日子（生日、中秋節、新年、端午節、聖誕節）享用「回味」養生軟餐；或

• 5位社區有需要人士獲贈本局社企「一點回味」軟餐飯盒券。

捐款途徑︰

1. 經保良局網站捐款 :

2. 快速支付系統「轉數快」

3. 電子轉賬應用程式「PayMe」

4. 銀行帳戶

滙豐銀行帳戶號碼：002-239564-006

恒生銀行帳戶號碼：262-191166-001

中國銀行(香港)帳戶號碼：012-875-00206767

上海商業銀行帳戶號碼：32882-18927-8

星展銀行(香港)帳戶號碼：016-494-470155920

註：

1. 訂購外賣盆菜券5張或以上，可享9折優惠。盆菜券供應商為太興集團，須於換領前不少於3天到太興旗下39間指定分店預訂，以安排領取。

2. 如需捐款收據：

- 以「PayMe 」及「轉數快」捐款，請於交易備註欄填寫：「慈善盆菜2023-24」、收據抬頭及中文地址並捐款後截圖WhatsApp至6708 2413 （保良局籌募及拓展部）。

- 以「銀行帳戶」捐款，請將付款證明正本 / 截圖郵寄到銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈10樓籌募及拓展部，請寫上收據抬頭及地址，並列明「慈善盆菜2023-24」。