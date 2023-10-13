轉季頻打乞嗤觸發腰痛舊患

十月至十二月踏入疫情高峰期，一月至三月又準備冬季流感高峰期，最近乘巴士或地鐵，都發現多了人打乞嗤和咳嗽。脊醫提醒，在季節轉變，氣溫驟降的日子，必須注意保暖，尤其曾患腰椎間盤突出人士，一旦猛力打乞嗤可引發嚴重腰痛。

季節轉換，一時落雨一時好天，日夜溫差漸大，氣壓之變化，會令肌肉收縮，加重關節的壓力，本身有腰痛、頸痛、頭痛等毛病便會被放大，痛感加劇。早前有位五十歲男士因腰痛來求診，他表示自己需要清晨上班，那天準備打風，氣溫驟降，他只穿着短袖上衣，等巴士時感到有點涼，上車後被冷氣吹一吹，整天工作已不舒服，回家後倒頭大睡。

腰椎間盤突出 頸關節功能性問題

第二天醒來感覺好一點，準備清晨上班，豈料下床時打了數個乞嗤，其中一次力度過猛，使身子前翻後仰，當刻腰肢僵直，腰痛腳痺，接著是頸痛頭痛，立即躺在床上休息，等到診所開門，由家人攙扶下前往求醫。經脊醫檢查後，發現腰椎第三、四及五節椎間盤突出，舊患復發。頸痛頭痛則由於頸椎弧度變直，第六及七節壓迫到周圍的神經線，出現頸關節功能性問題。

治療上，在腰的位置以超聲波消炎，以3D牽引及人手矯正腰椎，由於創傷不算嚴重，療程後腰痛大大減輕，腳亦沒再麻痹。至於頸周圍的肌肉組織因有鈣化及纖維化，針對位置使用衝擊波治療，配以手法矯正頸椎，放鬆繃緊的肌肉。他的頸痛現已消失，因頸部不適引起的頭痛亦消除，不過，變直的頸椎弧度，需要定期覆診觀察情況。

轉季留意保暖足夠水分

不分年紀，季節轉變必須留意保暖，身體為了防止體溫下跌，血管會隨之收縮，增加了血液濃度及凝結能力，血液循環會變得不佳，長者更要留神可能出現的心血管疾病。此外，喝水是極為重要，若身體水分不足，使到椎間盤缺水，可影響關節運作，痛症容易發生。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家