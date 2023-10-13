楊謹華收埋一對雙胞胎　阿女仲入圍金鐘新人獎

台灣女星楊謹華新戲《看看你有多愛我》，挑戰做網紅單親媽媽，獨自撫養一對就讀高中的異卵雙胞胎女兒林思廷和詹子萱，楊謹華表示是被故事的母女情所吸引，母親面對一對正值青春期雙胞胎女兒，同時又希望為自己的人生謀出路，笑言：「讓我意識到該來好好面對母女這個課題了！」

為了增進「母女」感情，楊謹華主動向劇組提出在開拍前來一趟小旅行：「我們從下午五點開始採買食材、做菜、一路吃飯聊天到凌晨，無冷場的談話，彷彿很像是認識許久的姐妹。」林思廷說，「本來以為會很緊張，看到謹華姐之後反而很放鬆，她有一種令人安心的能力。」詹子萱直接叫楊謹華做媽：「我覺得我好愛媽媽，在她身旁就莫名地有一種安全感，甚麼都能聊，誰能不愛她！」楊謹華指姊姊個性比較嚴謹，妹妹比較天真可愛，讚她們都好用功，可以合作感到榮幸和幸福。

林思廷憑《超感應學園》入圍金鐘新人，詹子萱則在電影《罪後真相》中受到關注，對於要演繹叛逆個性，林思廷坦言角色個性跟私下的自己很像，彷彿回到高中，剛出道時期的自己。飾演妹妹「莉莉」的詹子萱，在開拍前幫莉莉寫了人物小傳，她說：「成長過程中時常被拿來和姊姊比較、被忽略，卻同時渴望被愛，她習慣把糟糕的感受默默地吞下去，卻依然深愛着她的家人，複雜的心境寫到自己都覺得滿心酸的。」