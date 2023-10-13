廁格性侵累長壽節目恐收檔　Hey!Say!JUMP封印出道歌

盛產偶像男團的日本尊尼事務所，在藝能界呼風喚雨多年，近月卻身陷前創辧人Johnny喜多川的性醜聞，下周二(17日)將改名「SMILE-UP.」。但一波未平一波又起，當地傳媒再爆料，喜多川疑於2002年在節目《The少年俱樂部》錄影時，於NHK電視台的男廁內性侵當時正就讀高中、參演節目演出的練習生，令外界為之嘩然。

自2000年開播的《The少年俱樂部》，多年來是尊尼事務所練習生爭取曝光與人氣的招牌節目。但疑受報道影響，原定下周一(16日)的錄影，4日前遭NHK電視台叫停。電視台表示會嚴正對待性侵報道，並對節目內容及名稱更改等作出檢討，但有指節目將在年內結束。

此外，將擔任「SMILE-UP.」新副社長的前組合V6成員井之原快彥，原定聲演11月上映的

人氣動畫《角落小生物》新作電影版，昨日(12日)宣布辭演。而由主將山田涼介領軍的男團Hey!Say!JUMP，昨日於收費歌迷會公開短片，宣布組合不會解散及改名，但歌詞含有「Johnny」的出道歌《Ultra Music Power》將「封印」不再演唱。