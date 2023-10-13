啖啖肉好滋味　滿足你個胃

近年推行多菜少肉，但偶然想都讓放縱一下，大啖靚扒或肉食，滿足感頓時Double Up。高級的熟成牛扒、惹味的烤肉都極具人氣，無論想獨食或開心Share一樣得。

7折歎熟成牛

牛肉經過熟成過程，肉質緊緻又有肉味。尖東富豪九龍酒店Mwzzo近日推出「自家熟成滋味Dry Age In-house」，餐廳選用美國穀飼斧頭扒、澳洲M5和牛西冷和美國穀飼肉眼扒等作24日乾式熟成，每款都各具滋味，再加上自家製西班牙風乾肉腸，肉味更濃郁。客人登記成指定會員，逢星期二可用7折品嘗乾式熟成肉，計落更抵。

墨國旋轉烤肉

提到墨西哥美食，點少得即點即批的烤肉，中環新開的墨西哥餐廳El Taquero，除堅持選用當地香料調味烹煮美食，還配有本地少見的直立式旋轉烤肉川架Trompo，串架先串上洋葱，再以生醃肉包裹，頂層插菠蘿，烤煮時菠蘿汁會滲入肉內，令肉質加添果香，肉塊切下來後，配自家製莎莎和Tortilla粟米薄餅，美味又地道。想和朋友分享的話，建議烤豬肉片粟米薄餅、醃豬肉燒菠蘿粟米夾餅和雞肉卷，以及加仙人掌葉真空慢煮的牛肋條等菜式。其他還有不同口味配搭的粟米夾餅、粟米蒸糉、吞拿魚圓餅和酸橘配熟海鮮等，有勇氣的話，不妨試試大廚炮製的脆炸蚱蜢，配墨國風味的雞尾酒，有趣！

周末限定拼盤

來到周末，想輕鬆食餐好都不難。香港數碼港艾美酒店Southside Bistro現時逢星期六晚推出限定「滋味犇牛四重奏」菜單，拼盤上會有烤澳洲M5和牛臀蓋肉串燒、香烤美國安格斯頂級牛里脊肉、烤新西蘭草飼西冷牛排和慢燉澳洲谷飼牛頰肉，想一次過試多幾款牛肉味道，絕無問題。加指定價錢可享餐酒配對，在網上商店預訂可獲9折優惠。另外，餐廳和戶外泳池將於10月29日舉行慕尼黑啤酒節戶外狂歡派對，到時會供應各款德國燒烤美食和啤酒，現場還有DJ打碟、啤酒遊戲等各項活動，夠晒熱鬧。