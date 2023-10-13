姜濤獻出螢幕初吻咀上癮　欽點Stanley拍Kiss戲

A0姜濤在新戲中獻出螢幕初吻被高度重視，咀戲有專業親密指導在場教路，精準到一take完成，下一步姜濤夠膽挑戰BL劇，並開出條件要同「大表哥」Stanley做Lover，而奪取姜濤初吻的李嘉文就表示好緊張。

在電影《我的天堂城市》中，MIRROR人氣王姜濤第一次拍咀戲，與李嘉文錫錫點到即止屬小兒科，但姜濤爆料有專業親密指導監場，拍前詢問他是否願意咀，他笑稱：「唔同意係咪唔拍？（想推咀戲？）無諗，接戲時就知，不過都緊張，唔關親熱戲事，本身拍戲經驗唔多所以緊張。（拍完想真係拍拖？）本身就想拍拖。」近年在美國發展，演戲經驗較姜濤多的李嘉文也表示緊張，笑稱：「我人在美國，也聽過『姜濤灣』的事。」不過接觸過台灣的「姜糖」（粉絲暱稱）後改觀，感覺良好，網上留言都十分正面。拍前2人都潄口做足準備，問姜濤會否想再挑戰更大尺度的電影時，他初表示不敢，自認保守派，想拍《季前賽》這類男仔戲，之後戲言都可考慮拍BL劇，但要指定Stanley（邱士縉）做對手：「本身成日黐住佢，同佢拍唔尷尬……死喇！唔係真係要拍嘛！」

劇情需要的話，李嘉文亦不介意演親密戲，不過都有底線，問到男友會否呷醋？她表示男友明白是工作一部分，事前亦有備案：「男友有睇套戲，只係佢見到姜糖有少少戥我緊張。」

拍獨立單元的宋芸樺，跟姜濤和李嘉文沒有碰過面，台灣首映才第一次見2人，她讚李嘉文性格活潑性格鬼靈精，姜濤普通話超好，感到吃驚。戲中她也要中英夾雜演戲，認為是前所未有的新體驗：「角色經歷不少成長，我本人都係。」姜濤表示有看過她的《我的少女時代》，大讚宋芸樺真人更漂亮，問是否他喜歡的類型？他笑言可以。宋芸樺透露希望下次可跟姜濤拍檔拍動作或跳舞戲，皆因自小看港產片大，並表示首要練好廣東話，因仍有進步空間。

姜濤戲中演留美大學生，一口流利英語，入形入格，他自爆英語能力全靠睇NBA賽事，在紐約逗留一個星期也幫上忙，李嘉文大學修讀國際新聞專業，曾到越南做採訪，這幾年她留在美國發展，故英語和國語都能應付自如，廣東話較少用反變差，希望遲些有機會拍港產片。

場地：W Hong Kong

李嘉文髮型 ：Jason C@GIHO HAIR

化妝: Hulda Tsai