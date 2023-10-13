女星瘦身大法　仲有營養師升級建議

秋高氣爽，氣溫逐漸變得清涼乾燥，身體基礎代謝率上升，因此秋日是非常適合減脂的季節。市面上減肥方法非常多，不知該從何開始？其實可以參考近期大熱內地女星虞書欣的減肥小貼士，對比剛出道時臉上有嬰兒肥與雙下巴，她如今已瘦身有道，五官輪廓清晰，身形都變得更清瘦。今次還邀請了新西蘭註冊營養師梁嘉文（Carman）為大家分析虞書欣的減肥方法可行程度，以及有甚麼需要留意的地方；如果大家想擁有健康瘦的體態不妨參考一下啦！

虞書欣6大減肥Tips

近期因電視劇《雲之羽》而大紅的虞書欣，在劇中飾演一位美艷冷酷的女殺手，大家看到她在劇中的演出，除了看到她出色的演技之外，還被大家稱讚瘦成了清冷的美女，擺脫之前可愛肥的形象。她在個人Vlog分享了自己的6個減肥貼士，以及在劇組中的一日減肥餐單，到底這種減肥方法可行嗎？

貼士：

‧早上一杯黑咖啡

‧主食選擇低碳水食物（例如紫薯、红薯、粟米、燕麥）

‧多食蛋白質，每餐攝入一個拳頭分量。（優質蛋白質如牛肉、雞胸肉、魚肉、蝦肉）

‧多喝水

‧睡前4小時不進食

‧可以適當獎勵自己低熱量小零食

劇組餐單：

早：黑咖啡、燕麥碗（內有香蕉、藍莓、奇亞籽、低熱量花生醬）

午：蔬菜沙律

晚：不吃

營養師改良建議

Carman認為虞書欣的減肥小貼士之中有不少值得想減肥人士借鑑，例如提倡用高纖不精製的碳水化合物，如紫薯。事關這些原型食物纖維量豐富，能增加飽肚感、控制食量並保持腸道暢通。而且纖維也是益生菌的食物，能幫助保持益生菌活存率，因而穩固免疫力。Carman也鼓勵多飲水，因為可以間接減少飲用高糖分飲品，從而減少攝取流離糖和額外熱量。減脂期間偶有覺得「口痕」的時刻，不用過於極端戒斷所有零食，有時可以獎勵自己，食用低熱量零食如堅果，含有優質脂肪對身體健康也有益處。

此外，食用優質蛋白質亦有助飽肚感，同時可以防止營養不良引起的脱髮，預防免疫力下降和肌肉流失，並提升新陳代謝率。而減少食用加工肉類，也能減少鹽分吸收，預防高血壓和水腫。Carman推薦大家可以食用低碳水的蛋白質，例如雞蛋、豆腐；既方便預備，而且熱量低。雖然如此，但也要留意煮食用油量，因為雞蛋是吸油的材料，所以蒸、烚、水煮較好。

減脂必做2件事

除了虞書欣之外，不少大陸、韓國、日本的女星在分享自己的減脂貼士之中都指需要喝很多水，以及每天至少飲用一杯黑咖啡。Carman也建議大家每日飲用足夠水：「正常人每日需要飲水量公式為30-35毫升x體重（公斤），例如體重50公斤，應喝約1500-1750毫升水，即是大約6至8杯半水。喝水作用能保持體液平衡預防缺水外，它能有助排毒，保持腸道健康。亦能有提加飽肚感，減少想食零食的感覺。」

另外，對於黑咖啡她持有保留態度，雖然黑咖啡有去水腫效果，因為咖啡是利尿劑，從而減少了體內水分而減了體重，但並不是減少了體內脂肪。而且咖啡會阻礙身體吸收鐵質及鈣質，這兩種營養素對女性健康尤其重要，例如預防貧血、紓緩經期時疲勞、骨質健康等。加上咖啡因會刺激胃酸分泌，所以不適合有胃病人士飲用。

不建議戒晚餐

虞書欣為了拍戲時能保持最佳狀態，劇組餐單中是不吃晚餐，防止第二天皮膚水腫。但這種極端方法，普通人可以借鑑嗎？Carman指雖然不鼓勵太夜食晚餐以免消化不良，但也不需完全戒掉晚餐，因多吃餐數比起少吃餐數有助增加新陳代謝。要注意的反而是每日三餐的比例，集中早午餐分量較多，晚餐可預備輕食。如果有糖尿病、腸胃病人士更不適合太長時間不進食，以免影響病情導致血糖低、胃痛等。

高蛋白質低脂食譜

Carman為大家分享了兩個高蛋白低脂的煮食食譜，簡單易做，有興趣的不妨跟着步驟炮製出美味營養餐。

三文魚蔬菜煎蛋餅

材料：三文魚200克、蛋2隻、番茄1個、菠菜1碗、西蘭花1/4個、洋葱半個、蒜蓉1茶匙、橄欖油1茶匙、黑胡椒粉少許、鹽1/3茶匙

做法：

1. 將三文魚洗淨，切成條狀用黑胡椒和鹽略醃，備用。

2. 各種蔬菜洗淨切粒，備用。

3. 雞蛋拂成蛋漿備用。

4. 中火預熱易潔鑊，將三文魚煎至半熟盛起。

5. 用油炒香洋葱、蒜蓉，然後加入各種蔬菜炒至腍身，放入三文魚，加入蛋漿，煮熟即成。

牛油果日式豆腐沙律

材料：牛油果半個、日式豆腐1磚、沙律菜1碗、車厘茄半碗、日式芝麻醬1湯匙

做法：

1. 沙律菜、車厘茄洗淨備用。

2. 牛油果去核去皮，切片；豆腐切片，備用。

3. 將沙律菜放在碟上，梅花間竹地放入牛油果片和豆腐片。

4. 車厘茄伴碟，再淋上芝麻醬即成。