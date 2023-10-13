古天樂生日同家人擦大餐　打風兼山泥傾瀉影響拍攝進度

藝人古天樂、宣萱、譚旻萱（Mandy）、陳毅燊 （ANSONBEAN）及張蔓莎（Sabrina）今日（13日）出席首飾活動。古天樂透露早前為偵探片到馬來西亞拍開工，當中有打鬥及落水場面，又自爆早前在港受10號風球影響而延誤起行：「搞到山泥傾瀉，喺屋企困咗兩日，到去到嗰邊又橫風橫雨。」他指因天氣影響令拍攝進度落後，稍後會再到當地趕拍。而於當地開設分公司的他，表示會開拍電影。

另本月21日是他的53歲生日，他笑指每年生日也會與家人慶祝：「好似做節咁一樣有雞、魚同髮菜蠔豉，平時唔多食飯，但嗰日都會添飯嘅。」他表示還會有利是收，取個意頭，問到生日願望？他直言希望全家人身體健康。

另提到有傳好友林家棟回巢無綫掌管製造部任高層，他表示家棟曾經擔任演藝人協會及現任香港電影發展局委員，想信他絕對有能力應付行政工作，問到TVB有否找他回巢幫忙？他表示自己也有很多工作。

而向來注重健康的宣萱，早前被網民指減得太多過瘦，她笑言全因家中「姐姐」放假所致：「其實一直都有做運動，不過姐姐放咗假，我仲要做埋家務、餵3隻貓、2隻狗同一缸魚，不過缸魚畀我殺死晒，哈哈！」她解釋早前拍廣告時見現場放有2條魚在魚缸內，第二朝再返回拍攝現場已見其中一條奄奄一息：「因為冇氣泵，焗咗成晚佢冇空氣，所以我就救咗2條魚返去，即刻去金魚街買氣泵同藥水，結果救得返一條，但可能我隔離措施做得唔好，心急放落魚缸，結果其他魚死晒，依家得返一條，都想買多條朋友仔返嚟陪佢。（自己都搵個男朋友陪吓？）呢啲隨緣啦，我都好享受依家嘅生活，我覺得有又有嘅開心，冇又有冇嘅自由。」她指姐姐已放完假回到家中，自己終可鬆一口氣，又笑言已吃多了澱粉質，現時體重已返回104磅。

今日戴上多款名貴首飾現身的她，尤其喜歡手上所戴的4卡鑽石戒指，問到會否考慮自資購入？她笑謂：「下一世先，哈哈！」她表示要先從細細粒入手。

同場的Sabrina笑言少買鑽石，但會買戒指：「都試過有男仔送戒指，但唔係鑽石，係銀戒指當飾物冇特別意思嘅。」她透露正籌備新歌，亦有意跟公司商量開小型演唱會。

至於ANSONBEAN則笑言曾試過自製戒指送給媽媽：「媽咪11月生日，都想送飾畀佢做禮物。」他透露近日忙於為新戲演出：「琴日開工拍到今早，所以成晚冇睡過，呢部戲好多動作戲，因為我化身成打機世界嘅柯煒林。（拍打戲有冇受傷？）少少受傷夾到手指，不過我鍾意動作戲。」

而自認「大頭蝦」的Mandy，笑指打藍球前會除下身上首飾放在一旁：「但成日打完就唔記得放咗喺邊，要周圍搵，不過好彩每次都搵得返。」她透露早前完成電影《不是你不愛你》拍攝後到澳洲旅行，被問到有否艷遇？她説：「冇，因為對外國人冇興趣，我鍾意亞洲人。」