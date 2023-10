本日日本：粉絲必睇！青森縣立美術館奈良美智作品展

青森縣立美術館由1998年開始展出奈良美智作品,代表作有巨大立體雕塑藝術「青森犬」(2005) 及「Miss Forest」(2016)。美術館將於10月14日至2024年2月25日舉辦「奈良美智:The Beginning Place」個人展, 展出約200件作品,當中包括日本及世界首次公開作品及新作,為美術館於10年前「A Bit Like You And Me」個展後,首次為奈良美智舉辦個人展,藝術迷去到青森必定要朝聖一番。日本311地震是奈良美智創作生涯的轉捩點,回顧自地震以來12年的創作活動,圍繞五個主題探索創作軌迹,包括《家》、《積層的時空》、《旅》、《NO WAR》及《搖滾咖啡館「33 1/3」和一個小社區》。《The Beginning Place》的「起點」同時表示故鄉青森是奈良美智創作的起點,也是彼此相遇的起點。從彷彿穿梭在新舊作品交織的展覽空間,延伸到故鄉「青森」的風景,希望藉由此次展覽為觀展者帶來希望之感。此外奈良美智經典的小女孩系列,也在展覽中同步亮相新畫作《Midnight Tears》,同時也以奈良美智的繪本為構思,規劃了全新舞台劇《寂寞的大狗的故事(ともだちがほしかったこいぬ)》,將於10月28及29日限定演出。