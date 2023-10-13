戴祖儀爆喊戲大晒演技　陳展鵬吳若希合力催淚

無綫台慶劇《香港人在北京》除了有男、 女主角陳展鵬及吳若希的輕鬆幽默演繹外，劇中飾演展鵬細妹的戴祖儀(Joey)及剛出場的吳業坤都有驚喜。之前說到劇中的Joey因失戀借酒澆愁，及後她認識了代駕司機吳業坤，吳業坤鼓勵她參加歌唱比賽，向已入圍的前男友報復！惟比賽當天發生插曲，清唱《灰姑娘》的她揭發曾在電視節目上表演唱歌，面臨被Foul出局危機，她遂爆喊哀求評審讓她入圍：「我誤填資料是我不對，但我真的很想把握這次機會，想知道自己有沒有天分，請給我一次機會，我真的很喜歡唱歌！」最終打動評審破例讓她入圍。

談到爆喊場口，Joey坦言拍攝前十分緊張：「嗰場戲好多一Shot落鏡頭，大家都好隆重其事，畀咗好多空間我培養情緒，監製都有指導我點去演，成個過程好緊張、好驚拿捏唔到。」她續指主要靠自身經歷過的委屈培養情緒：「主要諗番自己一啲好委屈嘅事，攞番個情緒出嚟去演，慢慢由一開始嘅唔開心，到愈嚟愈激動，最後委屈到喊，希望觀眾都感受到。」

至於昨晚登場的吳業坤一出場便成焦點，皆因其角色要講有口音的廣東話，相當惹笑。他受訪時事前都有苦練，「拍攝前同監製傾過呢個角色有咩可以玩吓，每日都要練習10幾個鐘，記得圍讀時大家都笑到接唔到對白。」而展鵬與吳若希兩婦夫因工作壓力甚大，處處碰壁的他們回到家後，故作堅強互相安慰，最後吃麻辣火鍋時終忍不住哭了出來，畫面催淚！